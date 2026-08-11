Calles con pozos de hasta medio metro: Montivero trazó un duro diagnóstico tras la gestión Román.

''Tengo una máquina, una pala y un camión'', así resumió el escazo recurso con el que cuenta el área de Servicios Públicos en Allen tras la asunción de Figueroa como intendente interino.

El municipio de Allen no atraviesa su mejor momento. Sumado a la crisis institucional que padece la localidad en términos de conducción, las precipitaciones de las últimas semanas, terminaron de agravar el contexto que atraviesan los vecinos.

El secretario de Servicios Públicos, Roberto Montivero , trazó un duro diagnóstico sobre el estado en el que recibió el área tras regresar al Municipio de Allen .

Luego de tres años, confirmó en declaraciones al medio LVO, que encontró apenas el ''20% de la maquinaria que dejó en 2023'' y que el resto está ''roto, sin mantenimiento'' y aseguró: ''Servicios Públicos dispone prácticamente de una máquina, una pala y un camión'', aunque graficó las dificultades cotidianas señalando que tiene “un camión y medio, porque algo se rompe”. En este sentido, destacó el compromiso de los trabajadores municipales.

Si bien no se cumple ni un mes de la asunción de Montivero al frente de una de las aristas más sensibles de cualquier municipio, desde el primer momento, advirtió que se necesitaría tiempo y logística para hacer '' lo que se puede con lo que se tenga''.

Lo que se entregó Vs. lo que hay

El funcionario realizó una comparación contundente entre los recursos con los que contaba el área cuando dejó su anterior gestión y los que encontró al regresar. “Yo dejé cuatro compactadores de residuos con VTO, dos motoniveladoras, una pala cargadora, una retro y dos camiones volcadores”, detalló. La situación actual, según afirmó, es completamente diferente. “Tengo un 20% de la maquinaria que dejé. El resto está roto, sin mantenimiento”, aseguró Montivero.

El rol fundamental de los trabajadores municipales

Frente a este escenario, Montivero puso especialmente en valor la tarea de los empleados municipales del Corralón, quienes continúan trabajando con recursos muy limitados y en una ciudad que además quedó fuertemente afectada por el temporal.

En este sentido enfatizó que “lo importante es que el empleado municipal está predispuesto a que esto mejore y salga adelante. Tenemos que trabajar en grupo”.

El Municipio comenzó también a recuperar algunas herramientas y equipamiento, entre ellos la denominada “chanchita”, mientras busca recomponer progresivamente una estructura operativa que, según el diagnóstico del secretario, quedó severamente deteriorada.

El problema de calles en pésimas condiciones

A la falta de maquinaria se sumó el fuerte temporal que castigó a Allen y gran parte de Río Negro, dejando calles anegadas, terrenos saturados de agua y sectores donde todavía resulta imposible ingresar con equipos pesados.

Servicios Públicos trabaja actualmente en un operativo de bacheo y recuperación vial. En algunos sectores, aseguró, encontraron pozos de hasta 50 centímetros de profundidad.

Desde el Ejecutivo anticiparon que sobre el cierre de esta semana esperan recibir más materiales para poder hacer los arreglos necesarios. Respecto de las negociaciones necesarias para poder salir de esta situación, trascendió que ya mantuvieron conversaciones con Provincia y Vialidad Provincial para avanzar en distintas tareas. Mientras tanto, las cuadrillas continúan trabajando con los elementos disponibles.

Una causa judicial que impacta en la política local

El escenario se complejiza por la investigación judicial en curso, en la que Marcelo Román fue imputado por los presuntos delitos de peculado y administración fraudulenta. La causa también involucra como partícipe necesario a su ex asesor, Sebastián Ocampo.

La formulación de cargos generó un fuerte impacto en la vida política de Allen, obligando al Deliberante a definir una postura institucional frente a un caso que combina aspectos judiciales con consecuencias políticas directas.

Román rechaza las acusaciones y apunta directamente contra sectores políticos opositores, a quienes responsabilizó por la situación actual.

Además, sostuvo que existe una intención de “gobernar Allen sin haber ganado las elecciones” y denunció un intento de desplazarlo mediante interpretaciones legales que calificó como “a la carta”, en función de intereses políticos.

El jefe comunal también cuestionó el cambio de criterio en los dictámenes legales del propio Concejo, recordando antecedentes en los que se había interpretado de manera distinta la aplicación del artículo 109 en situaciones similares.