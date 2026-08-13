Comenzó la construcción de la nueva rotonda de Illia y Perón: ya hay desvíos

Desde este 13 de agosto comienzan los desvíos en el tránsito en calles Domingo Savio y Mosconi para aquellas personas que deseen transitar la zona.

Comenzó la obra de rotonda en Illia y Perón en Cipolletti.

Con el fin de mantener la conectividad vial del sector y permitir la continuidad de la circulación, se dispondrá un desvío de tránsito mediante las calles Domingo Savio y Mosconi , las cuales fueron acondicionadas previamente para posibilitar su utilización como vías alternativas durante el período de ejecución de los trabajos. La obra es clave para ordenar uno de los ingresos más importantes a la ciudad, y brindar más seguridad vial para vehículos, peatones y ciclistas.

Desde la Secretaría de Obras Públicas se informa que comenzaron los desvíos para aquellas personas que transiten por las calles J.D. Perón hacia A. Illia al Este y desde A. Illia Este hacia A. Illia Oeste, en el marco de la obra de la Rotonda intersección calles J.D Perón y Arturo Illia. A efectos de mantener la conectividad vial del sector y permitir la continuidad de la circulación, se dispondrá un desvío de tránsito mediante las calles Domingo Savio y Mosconi.

La rotonda de Illia y Perón forma parte de un Plan de Mejoramiento y Seguridad Vial que desarrolla el municipio con el fin de reordenar la circulación y mejorar la transitabilidad, aportando seguridad vial para los vecinos y mejoras sustanciales en la infraestructura de la ciudad.

Se solicita circular con máxima precaución y respetar los desvíos indicados.

Sobre los trabajos a desarrollar

En particular, los trabajos que se desarrollarán contemplan la intervención sobre el canal de riego existente, ubicado en el sector de emplazamiento de la futura rotonda. A efectos de generar el espacio necesario para la ejecución de la misma, se realizará el entubamiento del canal, incluyendo las tareas necesarias para su materialización y adecuación.

Asimismo, los trabajos comprenden la demolición de la alcantarilla existente y su reemplazo por una nueva, contemplándose para ello la colocación de una batería de dos (2) caños, destinada a garantizar la continuidad hidráulica del canal en el sector intervenido.

Recomendaciones para los automovilistas

Ante la puesta en marcha de los desvíos a partir de este jueves 13 de agosto, las autoridades municipales instaron a la comunidad a tomar precauciones adicionales:

Circular a velocidad reducida en las inmediaciones de Domingo Savio, Mosconi, Perón e Illia.

Respetar estrictamente la señalización provisoria colocada en los tramos afectados.

Prever tiempos de viaje adicionales o utilizar vías alternativas mientras se mantengan los trabajos en calzada.

Una obra que se complementa con nuevos proyectos

En paralelo, el Gobierno de Río Negro anunció que el próximo 25 de agosto se realizará la licitación para transformar la avenida Perón en una doble vía, una obra estratégica que potenciará aún más este corredor vial.

La futura duplicación de la calzada permitirá ampliar la capacidad de circulación y mejorar la conectividad entre distintos sectores de la ciudad, consolidando a este eje como uno de los principales accesos a Cipolletti y su zona productiva.

De esta manera, la nueva rotonda no solo resolverá problemas actuales de tránsito, sino que también se integrará a una planificación mayor que contempla el desarrollo urbano y la expansión de la ciudad en los próximos años.