La Marcha de Malvinas será obligatoria en Río Negro: en qué actos deberá entonarse desde ahora

Se puso en vigencia una ley que obliga a entonar la Marcha de Malvinas en seis fechas patrias y sumó el Día Provincial del río Limay.

Desde ahora, en Río Negro es obligatorio entonar la Marcha de Malvinas en todos los actos públicos y escolares.

Río Negro ya tiene en vigencia una nueva disposición que establece la obligatoriedad de entonar la Marcha de Malvinas después del Himno Nacional Argentino y del Himno de la Provincia en determinados actos cívicos y cívicomilitares.

La medida quedó formalizada con la promulgación de la Ley N° 5879 , mediante el Decreto N° 769/26, firmado por el gobernador Alberto Weretilneck . La norma fue publicada en el Boletín Oficial y comenzó a regir .

La iniciativa había sido sancionada por la Legislatura de Río Negro el 6 de agosto y establece que la Marcha de Malvinas deberá incorporarse al desarrollo de distintos actos oficiales y escolares realizados durante fechas patrias y conmemorativas.

Estefania Petrella

En qué actos deberá sonar la Marcha de Malvinas

La obligatoriedad alcanza a los actos cívicos o cívicomilitares, incluidos aquellos correspondientes a todos los niveles y modalidades de la educación formal y no formal.

La norma contempla seis fechas específicas: el 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas; el 25 de mayo, Día de la Revolución de Mayo y Primer Gobierno Patrio.

También deberá interpretarse durante las conmemoraciones del 10 de junio, Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, Islas del Atlántico Sur y Sector Antártico.

La lista se completa con el 20 de junio, Día de la Bandera; el 9 de julio, Día de la Independencia; y el 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional.

Según establece la Ley N° 5879, la incorporación de la marcha tiene como objetivo renovar el reclamo argentino por el ejercicio efectivo de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.

La disposición también expresa un reconocimiento hacia los veteranos y veteranas de la Guerra de Malvinas y busca mantener presente la memoria de quienes murieron durante el conflicto bélico de 1982.

Estefania Petrella

También se enseñará en las escuelas

Además de establecer su interpretación obligatoria, la ley promueve que los estudiantes aprendan la letra y la música de la Marcha de Malvinas.

Para ello, se plantea facilitar su incorporación a los programas de los actos contemplados por la normativa, con el objetivo de que la canción forme parte de las actividades educativas vinculadas con las fechas históricas.

El Poder Ejecutivo provincial quedó establecido como autoridad de aplicación de la norma. A su vez, los municipios fueron invitados a adherir a la iniciativa en los actos conmemorativos correspondientes a sus respectivos aniversarios.

El río Limay también tiene su día provincial

En paralelo, Río Negro puso en vigencia otra norma vinculada con la identidad y el patrimonio provincial. Se trata de la Ley N° 5878, promulgada mediante el Decreto N° 768/26.

La legislación establece el 8 de octubre de cada año como el Día Provincial del río Limay, una fecha que estará acompañada por actividades educativas y de concientización en todo el territorio rionegrino.

El Ministerio de Educación y Derechos Humanos deberá implementar cada 8 de octubre propuestas de difusión destinadas a estudiantes de escuelas primarias y secundarias.

El objetivo será visibilizar la importancia de preservar los recursos naturales, especialmente los ríos, el agua, el suelo y el ambiente natural de la provincia.

Una fecha para promover el cuidado ambiental

La Ley N° 5878 también invita a los municipios ribereños del río Limay, instituciones educativas, organizaciones ambientales, entidades intermedias y a la comunidad a sumarse a la conmemoración.

Las actividades podrán incluir acciones de educación ambiental, difusión y concientización sobre la preservación de los recursos naturales y el patrimonio ambiental provincial.

Ambas leyes fueron sancionadas por la Legislatura y promulgadas por el Ejecutivo provincial el 11 de agosto. Su entrada en vigencia se produjo luego de la publicación de los respectivos decretos en el Boletín Oficial este jueves 13.