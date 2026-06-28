Atacó tres comercios en serie, terminó detenido tras una persecución pero quedó libre el mismo día

Rompió vidrieras de tres locales en pocos minutos, fue capturado por la Policía y recuperó la libertad mientras sigue la causa.

El operativo se llevó a cabo durante la madrugada del sábado. Foto: Gentileza.

Una violenta secuencia ocurrida durante la madrugada del sábado generó preocupación en Bariloche , luego de que un hombre atacara en pocos minutos tres comercios ubicados en pleno centro de la ciudad.

El sospechoso, de 33 años , fue detenido tras una persecución policial , aunque horas más tarde recuperó la libertad por disposición judicial.

Todo comenzó cerca de las 4.50 , cuando una llamada al sistema 911 RN Emergencias alertó sobre daños que se estaban produciendo en un comercio del radio céntrico .

De inmediato, la comunicación fue derivada a móviles policiales que patrullaban la zona, lo que permitió montar un rápido operativo para intentar localizar al responsable antes de que escapara.

Lo persiguieron y lograron detenerlo a pocas cuadras

Un efectivo de la Comisaría 2° detectó al sospechoso mientras intentaba alejarse del lugar e inició una persecución que terminó pocas cuadras después.

Finalmente, el hombre fue reducido, detenido y puesto a disposición de la Justicia, frenando en ese momento la serie de ataques.

Descubrieron otros dos locales destruidos

Sin embargo, el procedimiento no terminó ahí. Durante recorridas posteriores, efectivos policiales constataron que otros dos comercios del centro también presentaban daños en sus vidrieras.

La investigación permitió establecer que los tres ataques ocurrieron entre las 4 y las 5 de la madrugada, con una misma modalidad: roturas violentas, aunque sin robo de mercadería ni faltantes en los locales.

Lo detuvieron… pero quedó libre el mismo día

Mientras avanzaban las pericias y se intentaba determinar el monto de los daños provocados, la Justicia dispuso que el hombre permaneciera detenido durante gran parte del sábado.

Sin embargo, durante la noche recuperó la libertad por decisión del fiscal de turno.

La causa por daño continúa abierta y se realizan nuevas diligencias para completar pruebas y avanzar en la investigación.

Otro violento caso en Bariloche: discutió con su hijo alcoholizado y lo apuñaló

Un hombre de 76 años tuvo una violenta discusión con su hijo, quien se encontraba provocando disturbios y en estado de ebriedad en su vivienda, en Bariloche, y le provocó una grave lesión en un brazo con un cuchillo.

El hecho comenzó cerca de la 1 de la madrugada en una vivienda de la calle 9, en el oeste de Bariloche. El hombre mayor se comunicó con el 911 para denunciar que tenía inconvenientes con su hijo, quien estaba alcoholizado y provocada disturbios en el interior de la misma.

Sin embargo el acusado se retiró del domicilio. Poco después el individuo regresó a la vivienda y volvió a provocar disturbios, protagonizando una violenta discusión con su progenitor, quien intentaba que se retire de la casa.

La pelea derivó en un enfrentamiento en el que el septuagenario tomó un cuchillo y lesionó a su hijo en el brazo, causándole una profunda herida cortante y una lesión ósea en la misma extremidad.

Una ambulancia del nosocomio local acudió al domicilio y atendió al herido, que presentaba un sangrado en el brazo izquierdo. Fue derivado a un centro médico donde recibió asistencia. Los médicos constataron que además de la herida cortante, presentaba una fractura en el mismo brazo.

El autor de la lesión fue notificado de la apertura de un expediente, que fue caratulado como lesiones graves.