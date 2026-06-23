Bariloche: Un hombre de 76 años discutió con su hijo alcoholizado y lo apuñaló

El hecho ocurrió en el interior de una vivienda. El hombre discutió con su hijo, con quien arrastra problemas de convivencia. Lo lesionó y le provocó heridas graves.

Un hombre de 76 años tuvo una violenta discusión con su hijo, quien se encontraba provocando disturbios y en estado de ebriedad e n su vivienda, en Bariloche , y le provocó una grave lesión en un brazo con un cuchillo .

El hecho comenzó cerca de la 1 de la madrugada en una vivienda de la calle 9, en el oeste de Bariloche . El hombre mayor se comunicó con el 911 para denunciar que tenía inconvenientes con su hijo, quien estaba alcoholizado y provocada disturbios en el interior de la misma.

Sin embargo el acusado se retiró del domicilio. Poco después el individuo regresó a la vivienda y volvió a provocar disturbios, protagonizando una violenta discusión con su progenitor, quien intentaba que se retire de la casa.

La pelea derivó en un enfrentamiento en el que el septuagenario tomó un cuchillo y lesionó a su hijo en el brazo, causándole una profunda herida cortante y una lesión ósea en la misma extremidad.

Una ambulancia del nosocomio local acudió al domicilio y atendió al herido, que presentaba un sangrado en el brazo izquierdo. Fue derivado a un centro médico donde recibió asistencia. Los médicos constataron que además de la herida cortante, presentaba una fractura en el mismo brazo.

Personal policial secuestró en el lugar el arma que habría sido utilizada para provocar dicha lesión – un cuchillo de cocina con mango plástico- e inició las actuaciones de rigor, notificando los detalles del caso al Ministerio Público Fiscal.

El autor de la lesión fue notificado de la apertura de un expediente, que fue caratulado como lesiones graves.