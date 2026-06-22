Imputaron a un hombre que rompía su casa y amenazó con un hacha a los policías que fueron a detenerlo

El incidente ocurrió en la zona del DVN. Efectivos de la Subcomisaría 68 lo encontraron amotinado y los amenazó. Fue acusado y quedó en libertad.

El Ministerio Público Fiscal acusó al hombre que amenazó con un hacha a los policías que fueron a detenerlo cuando causaba daños en su casa.

La policía detuvo a un hombre totalmente desencajado que causaba daños en el interior de su vivienda familiar, ubicada en la zona del Distrito Vecinal Noreste (DVN) de Cipolletti.

El operativo no fue sencillo para los uniformados de la Subcomisaría 68 que acudieron a la emergencia, porque el sujeto los amenazó con un hacha, con la cual había provocado destrozos.

El incidente ocurrió el domingo alrededor de las 7:30 y la policía tomó conocimiento a través de una denuncia recibida. En la alerta se indicaba que había un hombre en el interior de la vivienda en un estado de exaltación y provocando daños materiales.

Al llegar al lugar, el personal policial ingresó a la vivienda con autorización de su propietario e intentó mediar para que el hombre desistiera de su accionar. Sin embargo, el enfurecido sujeto, empuñando un hacha, comenzó a proferir amenazas hacia los agentes, con el claro fin de impedir el normal ejercicio de sus funciones.

Ante su reacción hostil solicitaron el apoyo de los efectivos de la Subcomisaría 79, del barrio 1200 Viviendas, quienes ingresaron a la vivienda y lograron reducir y aprehender al imputado.

Acusado de resistencia y amenazas

Durante la mañana de este lunes se realizó la audiencia de formulación de cargos en la que la fiscal de turno y la fiscal adjunta, Alejandra Altamira y Florencia Piantoni acusaron al hombre de cometer el delito de “resistencia contra la autoridad en concurso ideal con amenazas calificadas”.

Tras relatar los hechos y las pruebas reunidas para sostener el requerimiento, añadieron que el acusado se encuentra bajo el cumplimiento de pautas de conducta por una resolución del mes de marzo.

No pidieron su detención, sino el cumplimiento de pautas de conducta. Entre ellas que se presente todas las semanas en una comisaría por el plazo que dure la investigación para que esté a derecho y se lo pueda ubicar. La defensora oficial no realizó objeciones al respecto, tanto a los hechos como a la calificación penal. Tampoco se opuso a la solicitud de presentaciones.

Tras escuchar a las partes, la jueza de Garantías dio por formulados los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por el plazo de cuatro meses. Además, dispuso la medida cautelar tal cual solicitó la parte acusadora.