Frenaron a un joven de 18 años en el centro de Cipolletti y hallaron un cargador con 34 municiones en el auto

Ocurrió durante un control policial de madrugada. Dentro del vehículo hallaron un cargador de arma de fuego con decenas de municiones.

El operativo se llevó a cabo a la 1 de la madrugada en la plaza San Martín. Foto: Gentileza.

Un operativo vehicular durante la madrugada de este sábado en Cipolletti terminó derivando en una causa judicial luego de que efectivos policiales encontraran dentro de un auto un cargador de arma de fuego con municiones .

El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría 4° , que inició actuaciones por una presunta infracción al artículo 189 Bis del Código Penal, vinculado a la tenencia ilegal de armas y municiones.

Todo ocurrió cerca de la 1 de la madrugada , cuando los uniformados detuvieron un vehículo para realizar una identificación de rutina.

Al volante iba un joven de 18 años, acompañado por un adolescente de 17. Pero mientras inspeccionaban el interior del rodado, los policías advirtieron algo que rápidamente cambió el rumbo del procedimiento.

El elemento estaba a simple vista dentro del auto

Según informaron fuentes policiales, en uno de los portaobjetos de la puerta encontraron un cargador de arma de fuego que tenía municiones en su interior.

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Al ser consultado por la situación, el conductor explicó que ese elemento pertenecía a su hermana, quien supuestamente tendría autorización legal para poseer un arma. Sin embargo, el hallazgo obligó a activar el protocolo judicial correspondiente.

Intervino Fiscalía y secuestraron decenas de municiones

Tras dar aviso a la Fiscalía de turno, se dispuso la intervención del Gabinete de Criminalística, además de verificar la situación del menor que acompañaba al conductor.

Finalmente, los peritos secuestraron un cargador junto a 34 municiones calibre 22 largo, elementos que quedaron incorporados a la causa mientras avanza la investigación judicial para determinar responsabilidades.

Un procedimiento que terminó en investigación penal

Aunque se trataba de un simple control preventivo, el hallazgo derivó en actuaciones judiciales inmediatas.

Ahora, la Justicia deberá determinar el origen del material secuestrado y establecer si existió algún tipo de irregularidad en torno a la tenencia y traslado de esos elementos.

Otro operativo durante el fin de semana: allanaron una casa por estafas en Cipolletti

Una investigación por una presunta estafa derivó en un importante allanamiento en una vivienda de Cipolletti, donde efectivos policiales secuestraron distintos dispositivos electrónicos y documentación considerada relevante para avanzar en la causa.

El procedimiento se llevó adelante en una casa ubicada sobre calle Los Castaños y arrojó resultados positivos para la investigación que se encuentra en marcha.

La diligencia judicial se concretó durante la tarde del viernes y estuvo a cargo de personal del Destacamento 114°, con intervención del Gabinete de Criminalística.

Durante el operativo, los efectivos secuestraron dos computadoras portátiles, una tablet, un teléfono celular, dos pendrives y una serie de documentos que podrían aportar información importante para esclarecer el caso.