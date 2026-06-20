Las mejores fotos de la Feria Semilla, palpitando el Día del Padre

Una gran concurrencia, la mejor oferta gastronómica y muchos entretenimientos en la segunda jornada del tradicional evento. Culmina hoy.

La Feria Semilla celebra una nueva edición en Cipolletti. Este sábado estuvo a pleno en el Parque Rosauer.

Con una gran respuesta de público, mucho color y la mejor oferta gastronómica transcurrió en Cipolletti la segunda jornada de una nueva edición de la Feria Semilla , un evento gastronómico de primer nivel que reúne a emprendedores y chefs de la región y culminará este domingo.

En esta oportunidad, Feria Semilla se fusionó con la Feria de la Economía Social de Cipolletti. La propuesta llegó en un marco especial, potenciada por las celebraciones del Día del Padre y el clima festivo del Mundial 2026 .

El evento, que se desarrollará al aire libre en el predio ubicado sobre las calles Mariano Moreno y Mengelle , representa la sexta ocasión en que la feria hace base en Cipolletti , coincidiendo además con la celebración de su edición número 40 a nivel regional.

En la jornada final de este domingo las puertas se abrirán desde las 12 hasta la medianoche. Los asistentes se encontrarán con un despliegue que incluirá un paseo gastronómico y de emprendedores compuesto por:

30 puestos de productores y elaboradores gastronómicos de la región.

60 stands de la Feria de Economía Social, con la participación de artesanos y emprendedores locales.

20 carros gastronómicos y un espacio de Fuegos, donde se ofrecerán platos a las brasas, minutas, shawarma, jugos naturales, licuados y un sector de cerveceros artesanales.

Las mejores fotos del sábado

Las siguientes son las fotos que obtuvo Toti Spagnuolo.

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