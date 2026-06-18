Fue a comprar una moto que vio en Facebook y terminó asaltado: le robaron una fortuna y el auto

La víctima, un hombre de 65 años, fue citada para concretar la operación. Lo emboscaron y escaparon con dinero y su vehículo.

El encuentro para la venta había sido pactado por Facebook.

Lo que parecía una simple compra de una motocicleta terminó en un violento robo para un hombre de 65 años , que este miércoles fue engañado tras pactar un encuentro por Facebook en la localidad de Guerrico.

La víctima había acordado la compra de una Honda 150 cc con una mujer identificada como Padilla, con quien mantuvo contacto previo a través de la red social.

Según dio a conocer AN Allen, la Policía informó que el hombre llegó hasta la zona de calles 11 y 8 , donde fue recibido por dos hombres y una mujer, quienes le mostraron la moto y le propusieron acompañarlo hasta su casa, en General Roca .

Todo parecía avanzar con normalidad hasta que, mientras viajaban en su Volkswagen Polo, la mujer que iba con él le pidió detenerse y tomó el volante de manera repentina, haciendo que el vehículo perdiera el control.

Fue en ese instante cuando aparecieron los otros dos sospechosos.

Amenazas, armas y un millonario botín

De acuerdo a la denuncia, los delincuentes lo intimidaron con una presunta pistola calibre 9 milímetros y un arma larga.

Bajo amenazas, le robaron una campera que contenía un teléfono celular y 1.500.000 pesos en efectivo.

Pero eso no fue todo: también escaparon con su Volkswagen Polo, dejando al hombre abandonado en el lugar.

Investigan el robo y buscan a los autores

El caso fue denunciado en la Subcomisaría 54 de Guerrico y quedó caratulado como robo calificado.

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Ahora, la investigación apunta a identificar a los autores del violento golpe y recuperar el vehículo sustraído.

Pisó el palito: cayó presa por vender un costoso teléfono robado en un boliche de Cipolletti

El mes pasado, una joven de 23 años fue detenida luego de que la sorprendieran con un teléfono celular de alta gama que le habían robado a su propietaria en un boliche bailable de Cipolletti.

La denuncia la presentó en la Comisaría 4ta. Relató que el domingo por la madrugada se encontraba en el local “The Club”, ubicado en la rotonda de las rutas 22 y 151, cuando le sustrajeron su iPhone 15 Pro Max.

Pero el lunes poco después de las 15 la damnificada, de 26 años de edad y domiciliada en Centenario, acudió a la Comisaría 32 del barrio La Paz y dijo que había detectado que vendían su dispositivo en Facebook.

Precisó que se había contactado con la persona que lo ofrecía, y que tras simular que estaba interesado en adquirirlo habían pactado un encuentro para concertar la transacción en Mengelle y avenida La Plata, a pocas cuadras de la unidad policial.

Acompañado por una comitiva de uniformados, lograron interceptar a la joven que había hecho el ofrecimiento y que, efectivamente, tenía en su poder el iPhone 15 Pro Max, color azul titanio, el que fue reconocido por la denunciante.

La sospechosa fue trasladada a la Comisaría 32, donde tras cumplir con los registros de rigor fue notificada que se le iniciaba una causa por el delito de “encubrimiento”, que quedó a cargo del fiscal Gabriel Lamas. En tanto que tras acreditar su propiedad el aparato fue entregado a su dueña.