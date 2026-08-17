El trámite es de caracter obligatorio por lo que no contar con el mismo implica una falta grave en todo el territorio nacional. En el caso de Río Negro, se confirmaron duras sanciones.

La Justicia confirmó millonarias sanciones a conductores por falta de RTO en Río Negro.

Circular con la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) al día es un requisito fundamental en la provincia de Río Negro y en todo el país.

El objetivo es evaluar el estado mecánico de los vehículos, detectar fallas a tiempo y reducir sensiblemente los riesgos de siniestros viales.

Sin embargo, ignorar este trámite representa una falta grave que trae severas consecuencias legales, especialmente cuando los propietarios deciden mirar para otro lado y no pagar las multas correspondientes.

Sanciones que serán precedentes

Un grupo de automovilistas radicados en suelo rionegrino fue multado por circular sin la oblea vigente y optó por no abonar las actas en tiempo y forma. Ante el incumplimiento, la Fiscalía de Estado provincial acudió a los tribunales para ejecutar el cobro de la sanción.

El Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 13 de Viedma, a cargo del juez Julián Fernández Eguía, emitió varios fallos recientes para asegurar el ingreso de esos montos a las arcas del Estado. Bajo el marco de la Ley Provincial Nº 5.263 —que fija el valor de las sanciones viales en unidades equivalentes al precio de la nafta Infinia de YPF—, las ejecuciones fiscales impulsadas judicialmente terminaron fijando montos que, sumando previsión de costos e intereses, oscilan entre los 700.000 pesos y el millón de pesos por vehículo.

La verificación técnica se realiza en Cinco Saltos. Anahi Cárdena

La importancia de la inspección técnica

Contar con la RTO aprobada garantiza que el parque automotor cumpla con los estándares de seguridad mínimos y los controles de emisiones contaminantes.

Según la normativa fijada por la Secretaría de Transporte y la Ley de Tránsito provincial, la inspección debe realizarse de forma anual en todos los vehículos particulares, de transporte de pasajeros y de carga. La única excepción aplica a los autos particulares 0 km, que cuentan con un período de gracia de dos años antes de ingresar por primera vez al taller habilitado.

Los controles son ejecutados de manera continua en las rutas e ingresos por inspectores provinciales, la Policía de Río Negro y la Agencia de Seguridad Vial.

Excepciones y documentación obligatoria

El marco normativo contempla una exención de pago en el trámite para aquellos vehículos destinados al traslado de personas con discapacidad, siempre que cuenten con el certificado emitido por la Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro (ARTRN).

Para realizar el trámite en los talleres autorizados se exige la siguiente documentación según el rubro:

Vehículos particulares: Cédula verde o título de propiedad.

Transporte de pasajeros (Provincial): Cédula verde o título de propiedad.

Transporte de pasajeros (Municipal): Cédula verde o título, orden de revisión emitida por el Municipio correspondiente y certificado de tacógrafo.

Transporte de cargas (Provincial): Cédula verde o título de propiedad.

Estefania Petrella

Plantas verificadoras en Río Negro

Dentro del ejido provincial se encuentran habilitadas distintas plantas verificadoras que cuentan con emisión de certificados de validez nacional:

Cipolletti : Ruta 22 km 1214 calle Los Pioneros n° 239. Se encuentra abierta de lunes a viernes de 8 a 17 hs. Turnos en: vialidad.rionegro.gov.ar

: Ruta 22 km 1214 calle Los Pioneros n° 239. Se encuentra abierta de lunes a viernes de 8 a 17 hs. Turnos en: Bariloche : Predio Tren Patagónico, Vereertbrugghen 2499. Para más información está habilitado el Whatsapp 2944-823216.

: Predio Tren Patagónico, Vereertbrugghen 2499. Para más información está habilitado el Whatsapp 2944-823216. Viedma : Haiti 363. Se encuentra abierto de lunes a viernes de 9 a 15 hs.

: Haiti 363. Se encuentra abierto de lunes a viernes de 9 a 15 hs. San Antonio Oeste : Ruta 3 y 25. Atienden de lunes a viernes de 8 a 14 horas.

: Ruta 3 y 25. Atienden de lunes a viernes de 8 a 14 horas. Choele Choe l: Ruta 22 km 998. Quienes necesiten hacer el trámiten pueden comunicarse al: 02984 15 0483.

l: Ruta 22 km 998. Quienes necesiten hacer el trámiten pueden comunicarse al: 02984 15 0483. El Bolsón: José Hernández y Rivadavia. Recepcionan consultas al: 2944665279. Atienden por oden de llegada de lunes a viernes de 8 a 16 horas.

Ante cualquier inquietud, se encuentra habilitada la siguiente casilla de email: [email protected]

Estefania Petrella

Cuánto cuesta hacer la RTO según el tipo de vehículo

El cuadro tarifario vigente hasta septiembre 2026 varía según el tipo de vehículo:

Para los vehículos particulares, que integran la categoría M1 de hasta 1.500 kilos, el costo total de la RTO asciende a $51.000. En tanto, las unidades de mayor porte dentro de la misma categoría alcanzan los $76.500.

En el caso de las motocicletas, los valores también fueron actualizados. Las de hasta 150 cc deben abonar $25.500, mientras que aquellas entre 150 y 500 cc tienen un costo de $38.250. Las de mayor cilindrada alcanzan los $51.000.

Para el transporte de pasajeros, las tarifas escalan significativamente según el tamaño del vehículo. Las unidades de entre 3.500 y 5.000 kilos llegan a $168.300, mientras que las de mayor porte superan los $200.000 en esta nueva actualización.

El transporte de carga también registra valores elevados. Los vehículos de hasta 3.500 kilos deben pagar $112.200, mientras que los de mayor capacidad, tanto N2 como N3, tienen tarifas que rondan los $127.500.

En cuanto a acoplados, los costos varían según el peso. Los más livianos parten desde $25.500, mientras que los de mayor porte alcanzan los $178.500, reflejando el impacto de la actualización en todos los segmentos.