Se fue de una gomería sin pagar y terminó sin el auto

Un joven no abonó el servicio en Casa de Piedra y huyó por la Ruta 6, pero el escape no terminó como lo había imaginado.

La Policía frenó el auto porque el conductor se fue sin pagar de una gomería y lo terminó secuestrando.

Lo que comenzó como una alerta por un servicio sin pagar en un comercio rutero terminó desencadenando un procedimiento policial de mayor magnitud sobre la Ruta Provincial 6 . Un conductor se retiró sin abonar el trabajo en una gomería ubicada en la localidad de Casa de Piedra , lo que motivó el inmediato aviso a las autoridades.

Tras recibir el reporte, efectivos del Cuerpo de Seguridad Vial de Roca desplegaron un operativo de búsqueda para dar con el rodado involucrado, un Volkswagen Vento.

El despliegue policial permitió interceptar el automóvil unos 100 kilómetros más adelante, a la altura de la Planta Termoeléctrica, donde los agentes procedieron a detener la marcha del coche e identificar a su ocupante.

Auto flojo de papeles y con pedido de secuestro

Al volante se desplazaba un joven de 22 años, domiciliado en Olavarría, provincia de Buenos Aires. Al momento de solicitarle la documentación correspondiente, los uniformados advirtieron diversas irregularidades en la cédula del automotor.

Ante esta situación, el personal interviniente consultó la patente en la base de datos del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Sifcop), donde saltó la sorpresa: el coche presentaba un pedido de secuestro activo por robo.

La solicitud de incautación sobre el vehículo había sido emitida durante el mes de septiembre por la Unidad Funcional de Instrucción de La Plata.

Secuestro e imputación judicial

Al tomar conocimiento del hecho, la fiscal de turno ordenó el secuestro preventivo del Volkswagen Vento, el cual quedó depositado en las instalaciones del Cuerpo de Seguridad Vial de Roca.

Asimismo, la representante del Ministerio Público Fiscal dispuso que el conductor de 22 años fuera notificado del inicio de una causa por la imputación del delito de encubrimiento.