Buscan actualizar la ley contra el grooming en Río Negro para incluir la inteligencia artificial y la extorsión digital

Un proyecto en la Legislatura de Río Negro busca incorporar el uso de inteligencia artificial y extorsión digital a la ley de prevención del grooming.

La Legislatura de la Provincia de Río Negro analiza una iniciativa parlamentaria orientada a actualizar la Ley F N° 4986 , sancionada originalmente en 2014 para la prevención, concientización y abordaje del grooming contra niñas, niños y adolescentes. La propuesta busca adaptar las herramientas provinciales ante los avances tecnológicos y las nuevas formas de violencia digital.

El documento destaca que, si bien el núcleo del grooming continúa siendo el contacto mediante plataformas electrónicas según el artículo 131 del Código Penal , la experiencia demuestra que las interacciones digitales derivan con frecuencia en maniobras de extorsión, manipulación e intimidación a distancia.

El proyecto incorpora entre sus objetivos principales la prevención y detección temprana de modalidades de captación, sextorsión y coerción de naturaleza sexual. Asimismo, suma contenidos educativos enfocados en la suplantación de identidad y el uso de inteligencia artificial o tecnologías generativas capaces de crear, modificar o simular imágenes, videos, audios y voces con fines extorsivos.

En materia de asistencia, la reforma prevé orientar a las víctimas y sus familias sobre la adecuada preservación de evidencia digital —como mensajes, fotos, perfiles e identificadores— para evitar la pérdida de material probatorio y prevenir la circulación o revictimización en el entorno virtual.

Antecedentes judiciales y alcance de la reforma

Como fundamento de la actualización, la norma cita la Ley Nacional N° 27.590 ("Ley Mica Ortega") y un fallo de abril de 2026 dictado por el Tribunal en lo Criminal N° 4 del Departamento Judicial de Morón (causa N° 5.616). Dicho pronunciamiento, destacado por la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, analizó delitos contra la integridad sexual cometidos sin contacto físico entre el agresor y la víctima.

El proyecto de ley impulsado en Río Negro por los legisladores Lorena Matzen, Ariel Bernatene, Yolanda Mansilla, Aimé Kircher, María Celia Cévoli, Silvia Morales, Marcelo Szczygol, Daniela Agostino, Roberta Scavo, Javier Acevedo, Luis Ivancich, Daniel Belloso, Leandro García, Alejandra Mas, Pedro Dantas, Ayelén Spósito, Luciano Delgado Sempé, José Luis Berros, Magdalena Odarda, Fabián Pilquinao y Ofelia Stupenengo aclara que no se crearán nuevos organismos ni estructuras administrativas, sino que se optimizarán las herramientas existentes en la provincia.