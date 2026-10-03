Crece el misterio y la angustia: Desesperada búsqueda de un hombre que desapareció el martes
Tiene 50 años y desde principio de semana no se sabe nada de él. Un caso que genera muchas incógnitas y preocupación.
La Policía de Río Negro pidió la colaboración de la comunidad para dar con Juan Leonardo Ifran -50 años- de quien no se tienen noticias desde el martes 29 de septiembre.
Al momento de ausentarse, Ifran vestía pantalón marrón claro, buzo gris con capucha y el logo de Puerto Madryn, campera azul y zapatillas tipo botitas de color marrón oscuro. Tiene domicilio en Villa Los Coihues y fue visto por última vez en el centro de la ciudad.
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Características físicas
- Contextura robusta.
- Pelo negro con canas, corto y peinado hacia un costado.
- Estatura aproximada: 1,83 m.
- Ojos verde claros y tez blanca.
- Tiene un tatuaje con el nombre “Liliana”.
Tanto la Policía como la denunciante intentaron comunicarse telefónicamente con Ifran, pero el dispositivo permanece apagado.
La denuncia se radicó en la Comisaría 27, ya que el hombre tiene domicilio en Villa Los Coihues, aunque la búsqueda también involucra a la Comisaría Segunda, donde fue visto por última vez.
Quienes tengan información que pueda ayudar a dar con su paradero pueden comunicarse con la Policía o acercarse a la dependencia más cercana.
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