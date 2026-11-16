Los rastrillajes son por tierra y agua y se extendió hacia el río Negro. Advierten complicaciones por el aumento de la correntada.

Un intenso operativo se despliega en la búsqueda de Alejandro Atero. Lo buscan por agua y por tierra. El joven desapareció el jueves y aún no hay novedades.

Continuaba este lunes sin novedades la búsqueda de Alejandro Atero, el joven de 23 años de edad que el jueves de la semana pasada desapareció luego de ingresar al río Neuquén, en cercanías del barrio Labraña de Cipolletti.

El operativo es coordinado por el Ministerio Público Fiscal, y participan efectivos policiales locales y de Neuquén, personal de Prefectura Naval y de Bomberos de Cipolletti y de la vecina provincia junto a empleados de Protección Civil municipal.

Los distintos equipos, entre ellos efectivos de la Brigada Montada, rastrillaron los sectores de costa del río en el área comprendida desde el punto en que lo vio por última vez, torrente abajo. En tanto que también lo recorren en embarcaciones de las distintas fuerzas, mientras que en las últimas horas se habían sumado buzos tácticos que se sumergieron en los lugares donde se presumen que se pueden producir "enganches".

El domingo habían llegado hasta la confluencia con el río Limay, donde nace el río Negro. Siguieron hasta la Isla Jordán, la zona de la denominada Cueva del León, y pasaron Fernández Oro hasta casi el límite con Allen.

Fuentes del operativo destacaron que se trata de una tarea compleja y riesgosa, dado que el río viene con mucha correntada a causa de las últimas lluvias adjudicadas al fenómeno "el niño", y que además de modificar su cauce arrastra grandes cantidades ramas y troncos que quedan depositados en las orillas, formando marañas de difícil acceso para las lanchas y gomones abocados a la recorrida.

Habría intentado salvar a su novia

Atero es oriundo de Puerto Madryn, pero se instaló en la región cuando era un niño. El jueves de la semana pasada en horas de la tarde junto a su novia y un amigo se fueron a refrescar al río Neuquén, en inmediaciones de la chacra Ferragut, detrás del barrio Labraña, en un sector no habilitado como balneario que no cuenta con servicio de guardavidas.

En un momento dado, los tres ingresaron al agua a pesar de que ninguno sabía nadar, según trascendió. Cuando la joven perdió estabilidad y comenzó a ahogarse en un sector profundo, Atero logró asistirla y empujarla hacia una zona segura para que pudiera salir. Sin embargo, tras poner a salvo a su pareja, el joven fue arrastrado por la fuerza de la corriente y desapareció de la superficie.

El domingo la búsqueda llegó a la zona de la confluencia, luego de recorrer el sector desde donde el joven se arrojó al río Neuquén.

Luego de alertar lo sucedido a las autoridades se montó el primer operativo de búsqueda, que siguió durante el fin de semana. Pero hasta el momento no lograron encontrar rastros del muchacho.