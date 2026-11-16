El municipio continúa con el mantenimiento de espacios verdes: conocé el cronograma de esta semana
El Municipio de Cipolletti continúa realizando tareas de mantenimiento y cuidado de espacios verdes en diversos sectores y barrios de la ciudad.
La Secretaría de Servicios Públicos informó el cronograma de corte de césped y mantenimiento previsto para la presente semana hasta el viernes 20 de noviembre. Las tareas de corte de césped se complementan con tareas de mantenimiento que incluyen perfilado, riego, resiembra y limpieza de los espacios verdes de la ciudad.
Este lunes, el personal municipal está abocado a trabajar sobre los siguientes puntos:
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• San Lorenzo
• Santa Cruz
• B° Del Trabajo
• Lavalle
• 1200 Viv y Salón 1224 Viv.
• Raul Alfonsín
• Paul Harris
• Kristensen
En tanto, para el martes 17 de noviembre se continuará en: Maestros Cipoleños, Guillermina Rodriguez, Escritores Cipoleños, Quitin Garcia, Morosin, CIC, CGT. También se realizarán tareas de mantenimiento y corte de césped en: Los Tordos, Rincón lindo II y Pasaje Quinquela Martin.
El miércoles 18 de noviembre, estarán trabajando en :
• Caminera
• Fortin
• Siliquini
• Pacheco Bis
• Distrito Vecinal Noreste
• 194 Viv.
• Mercantil
• Bolivia
Continuando con el cronograma difundido por el Municipio de Cipolletti, el jueves 19 de noviembre avanzarán en corte y mantenimiento de los espacios verdes comprendidos en los siguientes puntos:
• Hidronor
• Manzanas del Sol
• 10 de Marzo
• Telefónica
• Rotonda Mengelle
• Chile
• Sirvente
• Trebol
• Capellán
Por último, el viernes 20 de noviembre la Municipalidad de Cipolletti informó que los trabajos a realizar se enmarcan en los barrios de Ferri, Milenium, Jacarandá, Barrio Manzanar Kossman y Hospital.
Cipolletti Limpia: cuándo y dónde será el próximo operativo de recolección de residuos voluminosos
El Municipio llevará adelante una nueva edición del programa Cipo Limpia los días viernes 27 y sábado 28 de noviembre. En esta oportunidad, el operativo abarcará el cuadrante comprendido por las calles Venezuela, Perón, Illia y Naciones Unidas.
La iniciativa permite que los vecinos puedan deshacerse de residuos voluminosos acumulados en sus viviendas y patios. De esta manera, se busca contribuir al cuidado del ambiente y prevenir la formación de microbasurales.
Las tareas de recolección estarán a cargo del personal de Servicios Públicos. Para facilitar el trabajo de los equipos, se solicita a los vecinos depositar los elementos sobre la vereda, sin obstaculizar la circulación peatonal.
Días y horarios del operativo
El cronograma establecido para el retiro en el sector mencionado se dividirá en dos jornadas:
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Viernes 27: de 7 a 14.
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Sábado 28: de 7 a 12.
Qué residuos se pueden retirar
Durante el desarrollo de las jornadas, se podrán sacar a la vereda los siguientes materiales:
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Electrodomésticos de gran tamaño, como termotanques, cocinas y calefactores.
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Muebles.
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Ramas.
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Escombros.
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Hierros y chapas.
A través de Cipo Limpia, el Municipio continúa promoviendo acciones destinadas a mejorar la gestión de residuos, reducir la formación de microbasurales y mantener espacios públicos más limpios, seguros y ordenados.
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