El Municipio de Cipolletti continúa realizando tareas de mantenimiento y cuidado de espacios verdes en diversos sectores y barrios de la ciudad.

El municipio continúa con el mantenimiento de espacios verdes: conocé el cronograma de esta semana

La Secretaría de Servicios Públicos informó el cronograma de corte de césped y mantenimiento previsto para la presente semana hasta el viernes 20 de noviembre. Las tareas de corte de césped se complementan con tareas de mantenimiento que incluyen perfilado, riego, resiembra y limpieza de los espacios verdes de la ciudad.

Este lunes, el personal municipal está abocado a trabajar sobre los siguientes puntos:

• Santa Cruz

• B° Del Trabajo

• Lavalle

• 1200 Viv y Salón 1224 Viv.

• Raul Alfonsín

• Paul Harris

• Kristensen

En tanto, para el martes 17 de noviembre se continuará en: Maestros Cipoleños, Guillermina Rodriguez, Escritores Cipoleños, Quitin Garcia, Morosin, CIC, CGT. También se realizarán tareas de mantenimiento y corte de césped en: Los Tordos, Rincón lindo II y Pasaje Quinquela Martin.

El miércoles 18 de noviembre, estarán trabajando en :

• Caminera

• Fortin

• Siliquini

• Pacheco Bis

• Distrito Vecinal Noreste

• 194 Viv.

• Mercantil

• Bolivia

Continuando con el cronograma difundido por el Municipio de Cipolletti, el jueves 19 de noviembre avanzarán en corte y mantenimiento de los espacios verdes comprendidos en los siguientes puntos:

• Hidronor

• Manzanas del Sol

• 10 de Marzo

• Telefónica

• Rotonda Mengelle

• Chile

• Sirvente

• Trebol

• Capellán

Por último, el viernes 20 de noviembre la Municipalidad de Cipolletti informó que los trabajos a realizar se enmarcan en los barrios de Ferri, Milenium, Jacarandá, Barrio Manzanar Kossman y Hospital.

Cipolletti Limpia: cuándo y dónde será el próximo operativo de recolección de residuos voluminosos

El Municipio llevará adelante una nueva edición del programa Cipo Limpia los días viernes 27 y sábado 28 de noviembre. En esta oportunidad, el operativo abarcará el cuadrante comprendido por las calles Venezuela, Perón, Illia y Naciones Unidas.

La iniciativa permite que los vecinos puedan deshacerse de residuos voluminosos acumulados en sus viviendas y patios. De esta manera, se busca contribuir al cuidado del ambiente y prevenir la formación de microbasurales.

Las tareas de recolección estarán a cargo del personal de Servicios Públicos. Para facilitar el trabajo de los equipos, se solicita a los vecinos depositar los elementos sobre la vereda, sin obstaculizar la circulación peatonal.

Días y horarios del operativo

El cronograma establecido para el retiro en el sector mencionado se dividirá en dos jornadas:

Viernes 27 : de 7 a 14 .

Sábado 28: de 7 a 12.

Estefania Petrella

Qué residuos se pueden retirar

Durante el desarrollo de las jornadas, se podrán sacar a la vereda los siguientes materiales:

Electrodomésticos de gran tamaño, como termotanques, cocinas y calefactores.

Muebles.

Ramas.

Escombros.

Hierros y chapas.

A través de Cipo Limpia, el Municipio continúa promoviendo acciones destinadas a mejorar la gestión de residuos, reducir la formación de microbasurales y mantener espacios públicos más limpios, seguros y ordenados.