Cipolletti Limpia: cuándo y dónde será el próximo operativo de recolección de residuos voluminosos

El Municipio realizará una nueva edición del programa durante dos jornadas para que los vecinos puedan deshacerse de residuos voluminosos.

El Cipo Limpia ya tiene fecha para su próximo recorrido.

El Municipio llevará adelante una nueva edición del programa Cipo Limpia los días viernes 27 y sábado 28 de noviembre . En esta oportunidad, el operativo abarcará el cuadrante comprendido por las calles Venezuela, Perón, Illia y Naciones Unidas .

La iniciativa permite que los vecinos puedan deshacerse de residuos voluminosos acumulados en sus viviendas y patios. De esta manera, se busca contribuir al cuidado del ambiente y prevenir la formación de microbasurales.

Las tareas de recolección estarán a cargo del personal de Servicios Públicos . Para facilitar el trabajo de los equipos, se solicita a los vecinos depositar los elementos sobre la vereda, sin obstaculizar la circulación peatonal.

Días y horarios del operativo

El cronograma establecido para el retiro en el sector mencionado se dividirá en dos jornadas:

Viernes 27 : de 7 a 14 .

Sábado 28: de 7 a 12.

Qué residuos se pueden retirar

Durante el desarrollo de las jornadas, se podrán sacar a la vereda los siguientes materiales:

Electrodomésticos de gran tamaño, como termotanques, cocinas y calefactores.

Muebles.

Ramas.

Escombros.

Hierros y chapas.

A través de Cipo Limpia, el Municipio continúa promoviendo acciones destinadas a mejorar la gestión de residuos, reducir la formación de microbasurales y mantener espacios públicos más limpios, seguros y ordenados.