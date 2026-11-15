Ritual convocó a una multitud en el Parque Rosauer: mirá las mejores fotos

Con más de 50 expositores, clases de cocina y música en vivo, el festival gastronómico Ritual reunió a cientos de personas en el Parque Rosauer.

El Parque Rosauer se convirtió este fin de semana en el principal punto de encuentro de Cipolletti con el desarrollo de la primera edición de Ritual . Desde la tarde del sábado 14 , familias, grupos de amigos y visitantes de distintos puntos de la región se acercaron al tradicional espacio verde para recorrer la feria.

Acompañados por condiciones climáticas agradables durante el atardecer y la noche, cientos de asistentes circularon por los puestos gastronómicos y las mesas compartidas. La jornada transcurrió con orden y limpieza en el predio, permitiendo a los vecinos disfrutar de las actividades al aire libre.

La iniciativa, impulsada por la Municipalidad de Cipolletti , busca fortalecer el sector gastronómico, visibilizar el trabajo de los productores locales y generar nuevos espacios de recreación en los espacios públicos de la ciudad. Los organizadores aseguraron que unas 14 mil personas recorrieron la muestra gastronómica.

Antonio Spagnuolo.

Más de 50 expositores y sabores regionales

El evento cuenta con la participación de más de 50 expositores, entre los que se incluyen restaurantes, cocineros, emprendedores, bodegas, sidreras, cervecerías, destilerías y productores provenientes tanto del Alto Valle como del Valle Medio.

La oferta culinaria abarca carnes, pescados, pizzas, focaccias, charcutería, quesos, conservas, chocolates, frutas y opciones sin gluten. En cuanto a bebidas, el público puede acceder a vinos, sidras, cervezas artesanales y elaboraciones realizadas con insumos de la zona, además de dialogar directamente con los responsables de cada emprendimiento.

Antonio Spagnuolo.

Clases de cocina, coctelería y música en vivo

La programación del sábado comenzó con propuestas destinadas al público infantil. A las 15 y a las 17, Lu Pérez Pieroni coordinó un taller de cocina para chicos centrado en la preparación de shots de manzana y pera con crema Chantilly.

Posteriormente, a las 16, Alina Ruiz y Estefanía Ferrari, integrantes de Chacra Agroecológica El Origen, brindaron una clase de cocina dedicada a los ingredientes y productos regionales. A las 17.30, Maru Ávila encabezó una demostración de coctelería junto a Kleppe y Tres Ases.

Antonio Spagnuolo.

Con la caída del sol se iniciaron los espectáculos musicales en el escenario principal. A las 19 se presentó Brenda Tremolaterra con un show en vivo, mientras que a partir de las 20 la DJ ChicaLunar musicalizó el cierre de la primera jornada.

Antonio Spagnuolo.

Cómo sigue el cronograma este domingo

Las actividades de Ritual continúan este domingo 15 de noviembre en el Parque Rosauer, en el horario de 12 a 23 y con entrada libre y gratuita para todo el público.

Antonio Spagnuolo.

La grilla dominical contempla nuevas actividades para chicos, una clase de cocina a cargo de Emma Leiva a las 16 y una propuesta conjunta de cocina y coctelería con Juan Carranza y Hernán Digiacomo a las 17.30. El cierre artístico estará a cargo de Zeze Nou & Funkdamental a las 19 y de DJ Gabriel Salazar desde las 20.