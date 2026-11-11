Arranca Ritual en Cipolletti: cinco días de gastronomía, descuentos y un festival gratuito

La ciudad se prepara para vivir una experiencia única, con propuestas para todos los gustos y una gran celebración durante el fin de semana. Conocé todos los detalles.

Cipolletti se prepara para vivir cinco días dedicados a los sabores regionales, la cocina de autor y el encuentro entre productores y vecinos. Este miércoles 11 de noviembre comienza Ritual , el nuevo festival gastronómico que tendrá actividades hasta el domingo 15.

La primera edición reunirá a restaurantes, bares, cafeterías, bodegas, sidreras, cervecerías y cocineros de distintos puntos de la región. La propuesta incluye menús especiales, descuentos, degustaciones, cenas exclusivas y una gran feria con entrada libre y gratuita.

El evento, impulsado por la Municipalidad de Cipolletti, busca posicionar a la ciudad como un destino gastronómico del Alto Valle , fortalecer el comercio local y promover el consumo de productos elaborados por emprendedores y productores regionales.

Durante las jornadas habrá propuestas distribuidas en distintos establecimientos gastronómicos. Sin embargo, uno de los principales atractivos llegará durante el fin de semana, cuando el Parque Rosauer se convierta en el escenario central de la celebración.

Estefania Petrella

Descuentos del 20% en restaurantes de Cipolletti

Una de las actividades que inaugura la programación es el Distrito Gastronómico, un circuito que permitirá recorrer diferentes restaurantes de la ciudad y disfrutar de platos especialmente preparados para esta primera edición del festival.

Desde este miércoles 11 y hasta el domingo 15 de noviembre, más de 20 restaurantes de Cipolletti ofrecerán el denominado Menú Ritual, una propuesta gastronómica que contará con un descuento del 20% durante los cinco días.

Los establecimientos adheridos presentarán distintas alternativas culinarias, con opciones adaptadas a diferentes preferencias alimentarias. Además, el circuito incluirá degustaciones, catas, platos exclusivos y encuentros con cocineros invitados que participarán de la programación.

Los vecinos interesados en conocer los locales participantes, sus ubicaciones y las propuestas disponibles podrán consultar el sitio oficial del Distrito Gastronómico de Ritual, donde se encuentra publicada la información correspondiente.

Las cenas especiales que inauguran Ritual

Otra de las principales atracciones serán las cinco cenas pop-up, encuentros que reunirán a reconocidos cocineros de Cipolletti con invitados de Neuquén, Bariloche y Chaco, entre el miércoles 11 y el viernes 13.

La primera jornada tendrá como protagonista a Río Negro a 10 manos, una experiencia programada para las 21 en la Bodega Gérôme Marteau, ubicada sobre Maestro Espinosa 2608, con una propuesta de cocina colaborativa.

La chef residente Melina Sol Rivera recibirá a Ariel Pérez, Lucas Rivas, Emma Leiva y Leo Perazzoli. La coctelería estará a cargo de Maru Ávila, quien ofrecerá un cóctel de bienvenida para abrir la noche.

También este miércoles se realizará Cocina Nikkei de Veredita, una propuesta que comenzará a las 19.30 en Ajo Negro, ubicado en Mariano Moreno 197, con una experiencia gastronómica acompañada por música de DJ en vivo.

Los cocineros Leandro Silva y Silvina Rearte recibirán a Sol Althabegoiti, de Sawara, Neuquén. El menú combinará preparaciones de inspiración japonesa y peruana, con sushi, ceviche, gyozas y un postre especialmente diseñado para la ocasión.

Estefania Petrella

Dónde reservar las cinco cenas pop-up

Las experiencias especiales cuentan con reservas mediante WhatsApp y se desarrollarán en distintos espacios gastronómicos de Cipolletti. Los interesados podrán comunicarse directamente con cada establecimiento para consultar disponibilidad y condiciones de participación.

Miércoles 11, 21 h - Río Negro a 10 manos . Bodega Gérôme Marteau, Maestro Espinosa 2608 | 299 606-6855

. Bodega Gérôme Marteau, Maestro Espinosa 2608 | 299 606-6855 Miércoles 11, desde las 19.30 h - Cocina Nikkei de Veredita . Ajo Negro, Mariano Moreno 197 | 299 633-0716

. Ajo Negro, Mariano Moreno 197 | 299 633-0716 Jueves 12, 21 h - Nené Auita Marga . Marga Restaurante, San Luis 630, local 14 | 299 515-3912

. Marga Restaurante, San Luis 630, local 14 | 299 515-3912 Jueves 12, 21 h - De la tierra a la mesa . Chacra Agroecológica El Origen, calle A16 s/n, Cuatro Esquinas | 11 4172-1158

. Chacra Agroecológica El Origen, calle A16 s/n, Cuatro Esquinas | 11 4172-1158 Viernes 13, 21 h - Ritual Vol. 1: Cortez ft. Juan Carranza y Ezequiel González . Cortez, 9 de Julio 1199 | 299 465-9966

. Cortez, 9 de Julio 1199 | 299 465-9966 Estefania Petrella

Festival gastronómico gratuito en el Parque Rosauer

El cierre de Ritual Cipolletti 2026 tendrá lugar el sábado 14 y domingo 15 de noviembre, cuando el Parque Rosauer, ubicado en Mengelle y Mariano Moreno, reciba una gran feria gastronómica abierta a toda la comunidad.

Durante ambas jornadas, de 12 a 23 horas, los visitantes podrán recorrer puestos de comida, conocer productos regionales y disfrutar de propuestas de bodegas, sidreras y cervecerías que formarán parte de esta primera edición.

La programación también incluirá espectáculos musicales, clases de cocina, charlas y actividades familiares, con la participación de más de 50 cocineros, productores y referentes gastronómicos provenientes del Alto Valle y el Valle Medio.

A diferencia de las cenas especiales que requieren reserva, el encuentro del fin de semana tendrá entrada libre y gratuita, una modalidad que permitirá acercar la propuesta a vecinos y visitantes interesados en descubrir los sabores regionales.