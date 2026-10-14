Nace un nuevo festival en Cipolletti que promete convertirse en un clásico de la Patagonia

Ritual, es la propuesta que llega a la ciudad y que buscará implantarse dentro del calendario anual de eventos gastronómicos de la región. Enterate los detalles.

Nace "Ritual", el festival gastronómico de Cipolletti que buscará posicionarse todos los años.

Cipolletti se prepara para recibir un nuevo evento que promete convertirse en uno de los grandes atractivos turísticos y culturales del Alto Valle . Durante cinco días, l a ciudad reunirá gastronomía , vinos, productores regionales, espectáculos musicales y actividades para toda la familia.

Se trata de Ritual , un festival que tendrá su primera edición en noviembre y buscará posicionar a la ciudad como un destino gastronómico de referencia en Río Negro y la Patagonia . La propuesta contará con el acompañamiento del Municipio.

El encuentro se desarrollará del miércoles 11 al domingo 15 de noviembre , con actividades en restaurantes, bares y cafeterías. Su momento central llegará durante el fin de semana, cuando el Parque Rosauer se transforme en una gran feria gastronómica con entrada libre y gratuita.

La iniciativa reunirá a cocineros, productores, bodegas, sidreras, cervecerías y emprendedores de la región. El objetivo será poner en valor la producción del Alto Valle y generar nuevas oportunidades comerciales, turísticas y culturales para la ciudad.

Una nueva propuesta gastronómica para Cipolletti

Durante décadas, Cipolletti construyó buena parte de su identidad alrededor de la producción frutícola, las chacras y la actividad agroindustrial. Esa tradición será uno de los principales ejes del festival, que buscará combinar historia, gastronomía y desarrollo económico.

La propuesta pretende recuperar los sabores característicos de la región y acercarlos a vecinos y visitantes mediante experiencias culinarias. Además, apunta a fortalecer el trabajo de los establecimientos gastronómicos y productores que forman parte del entramado económico local.

El intendente Rodrigo Buteler destacó la importancia de generar un acontecimiento que represente la identidad productiva de la ciudad y permita proyectar su crecimiento mediante una propuesta vinculada con la gastronomía y el turismo regional.

“Ritual es el Valle productivo, nuestros orígenes, nuestra historia de inmigrantes combinada con nuestra actualidad. Es el pasado y el ahora mezclados en una sola cosa”, expresó el jefe comunal al presentar la iniciativa.

Además, Buteler destacó que el encuentro permitirá mostrar “nuestra gastronomía, nuestros cocineros y la calidad de los alimentos que produce nuestra chacra, que se abren al disfrute del cipoleño y del valletano, en una zona pujante, con desarrollo económico”.

Maria Isabel Sanchez

Cinco días de actividades en restaurantes, bares y cafeterías

Una de las particularidades de Ritual Cipolletti 2026 será que las actividades no estarán concentradas exclusivamente en un predio. Durante las cinco jornadas, distintos establecimientos gastronómicos de la ciudad participarán con propuestas especialmente diseñadas para el festival.

Entre el 11 y el 15 de noviembre funcionará el denominado Distrito Gastronómico, que involucrará a restaurantes, bares y cafeterías locales. Los comercios participantes ofrecerán platos y menús especiales elaborados con productos característicos de la región.

La programación también incluirá los llamados Pop-ups Ritual, encuentros especiales en los que cocineros invitados compartirán experiencias y preparaciones. Estas actividades permitirán acercar nuevas propuestas culinarias a los establecimientos gastronómicos que participen del evento.

Además, habrá catas de vinos, degustaciones guiadas, charlas y encuentros con referentes gastronómicos. La intención será destacar la calidad de los productos regionales y promover el conocimiento sobre las distintas actividades productivas del Alto Valle.

Estefania Petrella

El Parque Rosauer tendrá una feria gastronómica gratuita

El momento más convocante del festival llegará durante el sábado 14 y domingo 15 de noviembre, cuando el tradicional Parque Rosauer de Cipolletti se convierta en el escenario principal de una gran feria gastronómica abierta a toda la comunidad.

Durante ambas jornadas, el predio funcionará de 12 a 23 horas, con entrada libre y gratuita. La propuesta estará destinada tanto a vecinos de la ciudad como a visitantes de Neuquén y otras localidades del Alto Valle.

El espacio contará con puestos gastronómicos, food trucks, stands de productores, bodegas, sidreras y cervecerías. La feria permitirá conocer y disfrutar distintas elaboraciones regionales, además de establecer un contacto directo con quienes producen los alimentos y bebidas.

La música también tendrá un lugar destacado dentro de la programación. Un escenario especialmente dispuesto acompañará las actividades del fin de semana con espectáculos en vivo, sumando entretenimiento a la experiencia gastronómica que ofrecerá el festival.

En tanto, la tradicional pérgola del Parque Rosauer será utilizada para desarrollar clases de cocina y charlas gastronómicas. También se organizarán actividades destinadas a los más chicos, con el objetivo de ofrecer una alternativa recreativa para toda la familia.

Un festival para impulsar el turismo y la economía local

Además de su atractivo cultural, Ritual buscará generar un impacto positivo en la actividad comercial, hotelera y gastronómica de Cipolletti. La realización de actividades durante cinco días permitirá ampliar las oportunidades de participación para diferentes sectores económicos.

La organización espera convocar a visitantes de Neuquén, General Roca, Allen, Fernández Oro y otras localidades de la región, aprovechando la ubicación estratégica de Cipolletti y su cercanía con los principales centros urbanos del Alto Valle.

El festival también funcionará como una vidriera para emprendedores, productores y establecimientos gastronómicos, que tendrán la posibilidad de presentar sus elaboraciones ante nuevos consumidores y fortalecer sus vínculos con otros actores del sector.

La propuesta busca, además, consolidar un circuito turístico asociado a la gastronomía regional. De esta manera, Cipolletti pretende incorporar un nuevo atractivo a su calendario anual y potenciar el movimiento económico durante noviembre.

Ritual busca convertirse en una tradición de noviembre

Los organizadores proyectan que esta primera edición sea el comienzo de un acontecimiento con continuidad. El desarrollo de Ritual contempla una planificación a cinco años, con una edición central cada noviembre y actividades complementarias durante el calendario.

La intención será construir una marca gastronómica vinculada con Cipolletti y la identidad productiva del Alto Valle, capaz de convocar visitantes de diferentes puntos de la Patagonia y consolidarse entre los principales festivales de Río Negro.

De esta manera, la ciudad sumará una nueva propuesta a su agenda turística y cultural, con una apuesta que combina gastronomía, vinos, música, producción regional y entretenimiento, además de promover el crecimiento de los emprendimientos locales.