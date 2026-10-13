El neurocientífico se presenta este martes a las 18.30 en el Complejo Cultural Cipolletti. La entrada es gratuita, pero requiere retiro anticipado.

Facundo Manes llega este martes a Cipolletti con una charla sobre inteligencia artificial.

La inteligencia artificial avanza a pasos agigantados, pero ¿qué es lo que todavía nos hace humanos frente a las máquinas? Esa será una de las preguntas centrales que abordará Facundo Manes este martes en Cipolletti , con una charla que promete poner el cerebro y la conducta humana en el centro del debate.

El reconocido neurólogo y neurocientífico se presentará a las 18.30 en la Sala Teatro del Complejo Cultural Cipolletti (CCC), en el marco de la 21° Feria del Libro de la ciudad, bajo el lema Abrí tu mente.

La actividad se titula “La ventaja humana en la era de la IA” y será gratuita, aunque quienes quieran asistir deberán retirar sus entradas con anticipación en la boletería del CCC.

Cómo conseguir las entradas gratuitas para ver a Facundo Manes

La presentación de Manes no tendrá costo, pero el acceso requiere contar con una entrada retirada previamente en la boletería del Complejo Cultural Cipolletti.

Los horarios habilitados para retirar las localidades son:

De lunes a viernes: de 11 a 21.

Sábados y domingos: de 15 a 21.

La charla comenzará a las 18.30 de este martes 13 de octubre, en la Sala Teatro del CCC.

De qué hablará Facundo Manes en Cipolletti

Con su exposición La ventaja humana en la era de la IA, Manes propone reflexionar sobre las capacidades que distinguen a las personas en un mundo atravesado por el desarrollo tecnológico y las máquinas capaces de aprender.

El especialista investiga cómo el cerebro toma decisiones y de qué manera se construye la conducta social. Su trabajo aborda cuestiones centrales para comprender qué sucede con la mente humana frente a los cambios que introduce la inteligencia artificial.

Manes es neurólogo y neurocientífico, se graduó en la Universidad de Buenos Aires y obtuvo su doctorado en Cambridge. Además, fundó el Instituto de Neurología Cognitiva (INECO) y se desempeña como profesor en la Universidad Favaloro.

A lo largo de su trayectoria publicó más de 250 investigaciones científicas y presidió la International Society for Frontotemporal Dementias.

Qué otros autores llegan a la Feria del Libro de Cipolletti

La 21° Feria del Libro continuará hasta el domingo 18 de octubre inclusive, con presentaciones, música, encuentros y actividades para distintos públicos.

Las puertas del Complejo Cultural Cipolletti abren a partir de las 16, con stands para recorrer, propuestas culturales y espacios para descubrir nuevas lecturas.

Entre las próximas presentaciones destacadas se encuentran:

Eduardo Sacheri: presentará Los días de la Constitución (1852-1880) el viernes 16 de octubre a las 20. La entrada es gratuita, con retiro anticipado en la boletería del CCC.

Paulina Cocina: participará de una entrevista y un recorrido durante el cierre de la feria, el sábado 17 de octubre a las 18, en el espacio externo del CCC. En este caso, no se requiere retirar entradas anticipadamente.

La agenda completa de actividades se puede consultar en el sitio oficial de la Municipalidad de Cipolletti, en www.cipolletti.gob.ar, y en las redes sociales de la Dirección General de Cultura.