El fin de semana llega con un amplio cronograma de actividades y propuestas culturales en la ciudad, cine, calesita, feria Cipo emprende y cierre de talleres culturales.

El fin de semana llega con un amplio cronograma de actividades y propuestas culturales en la ciudad, cine, calesita, feria Cipo emprende y cierre de talleres culturales.

Para los amantes de las sagas, llega uno de los estrenos más esperados del año " Los Juegos del Hambre ". Además, proyectarán la historia del papa Francisco. Las entradas pueden adquirirse en la boletería del CCC los días viernes, sábado y domingo de 15 a 21 horas o bien los miércoles y jueves de 11 a 21 h. También está disponible la boletería online.

Durante este fin de semana se podrá disfrutar de "Winnipeg, el barco de la esperanza", una película de animación inspirada en hechos reales. En 1939, tras la caída de Barcelona, Víctor y su hija Julia huyen de España y encuentran una posibilidad de empezar de nuevo a bordo del Winnipeg, el barco que llevó a miles de refugiados hasta Chile gracias a una iniciativa de Pablo Neruda. Y “Carne*, una película de suspenso y terror que plantea un futuro inquietante: en un país donde la carne forma parte de la identidad, la extinción del ganado desata una crisis social, económica y moral.

De jueves a domingo, de 17 a 21 h, con entrada libre y gratuita, la Calesita ubicada sobre calle Fernández Oro 597, propone un espacio emblemático de encuentro, juego y recreación para las infancias y las familias de la ciudad.

"Cipo emprende" es otra de las propuestas

El sábado 28 en Parque Rosauer y el domingo 29 de noviembre en plaza San Martín de 17 a 21 horas, se llevarán a cabo dos nuevas ediciones de la Feria Cipo Emprende. Se podrá disfrutar de stands con variedad de productos: marroquinería, tejido, aromáticas, encuadernación, papelería, juegos didácticos, cosmética natural, indumentaria, vitrofusión, plantas, artículos de cuero, accesorios para el cabello y food trucks.

Cierre de talleres culturales: conocé el cronograma día por día

Por otro lado, los talleres culturales de la ciudad continúan realizando los cierres del ciclo 2026, una oportunidad para despedir el año y compartir todo lo aprendido con familia y amigos.

Este viernes 27 de noviembre será la muestra de CEMUD y talleres barriales con dos funciones: 18 y 20 horas en la sala teatro del CCC. En cuanto a los talleres de piano y batería, se reunirán a las 19 horas.

Para el sábado 28 de noviembre el cronograma quedó conformado de la siguiente manera:

19 horas: Aire (cierre CEMUD) Sala Teatro

20 horas: Cuarteto Álamos (Sala Piazzolla)

21 horas: Fuego (cierre CEMUD) Sala Teatro

El domingo 29 de noviembre por la tarde será el turno de los talleres musicales

17 horas: Orquesta Amulén (Sala Piazzolla).

18 horas: Tierra (cierre CEMUD).

19 horas: Talleres de educación musical y bandas (Sala Piazzolla).

20 horas: Agua (cierre CEMUD) (Sala Teatro).

Desde la Dirección General de Cultura se destacó que durante el presente 2026, más de 6000 niños, adolescentes, adultos y personas mayores, fueron parte de las disciplinas culturales propuestas por el Municipio.