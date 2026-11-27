Dos hombres están demorados, una mujer permanece internada y una adolescente de 15 años quedó bajo intervención de la SENAF. Investiga la Justicia rionegrina.

Lo que inicialmente trascendió como un operativo de rescate en una zona de acantilados cercana a El Chocón dio un giro tras conocerse nuevos detalles sobre las circunstancias que llevaron al despliegue de los equipos de emergencia.

Según información a la que accedió LM Cipolletti , son cuatro las personas involucradas en el episodio: dos hombres, una mujer mayor de edad y una adolescente de 15 años, quienes estarían vinculados a un presunto hecho delictivo.

Las primeras averiguaciones indican que el grupo habría sustraído un automóvil en la provincia de Neuquén y posteriormente lo habría prendido fuego en inmediaciones de El Chocón , aunque en un sector correspondiente a jurisdicción rionegrina.

Esta última circunstancia motivó la intervención del Ministerio Público Fiscal de Río Negro, particularmente de los funcionarios judiciales de turno de la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento en General Roca, quienes investigan lo sucedido.

Gentileza Joao Bello

Una mujer fue rescatada y hay dos demorados

De acuerdo con la información recabada durante las últimas horas, la mujer mayor de edad habría intentado cruzar el lago ubicado en esa zona, una situación que derivó en la intervención de personal de Prefectura Naval Argentina.

Lograron rescatarla y posteriormente fue trasladada a un centro de salud de Villa El Chocón, donde permanece internada. Por el momento, no trascendieron mayores precisiones respecto de su estado de salud.

En paralelo, los dos hombres que estarían involucrados en el episodio permanecen demorados, mientras las autoridades avanzan con las primeras diligencias para determinar las responsabilidades de cada una de las personas.

En cuanto a la adolescente de 15 años, desde el Ministerio Público Fiscal se dio intervención a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), debido a su condición de menor de edad.

Los investigadores buscan establecer cómo se desencadenaron los acontecimientos, desde la presunta sustracción del vehículo en territorio neuquino hasta su incendio en Río Negro y las circunstancias que motivaron el posterior operativo de rescate.

El operativo de rescate que movilizó a dos provincias

Este viernes, minutos después del mediodía, una dotación integrada por cuatro bomberos brigadistas de Cipolletti partió hacia las inmediaciones de El Chocón, tras recibir el alerta sobre personas que habrían caído desde un acantilado.

Según habían informado desde Defensa Civil a LM Cipolletti, la comisión salió a las 12.08 con una embarcación y equipamiento especializado para realizar tareas de rescate vertical en terrenos de difícil acceso.

Una de las principales dificultades que encontraron los equipos de emergencia fue la falta de señal telefónica en el sector, lo que complicó las comunicaciones y la posibilidad de obtener información inmediata.

El procedimiento motivó la intervención de efectivos policiales, bomberos, personal de Defensa Civil y trabajadores de Salud Pública de Río Negro y Neuquén, quienes fueron convocados ante las características del episodio registrado.

Prefectura Naval Argentina intervino en el rescate de la muejer.

Qué investiga la Justicia de Río Negro

La investigación quedó en manos del fiscal de turno, Gastón Brito Rubiola, y la fiscal adjunta Victoria Bou Abdo, de General Roca, debido a que la ubicación informada por la Policía corresponde a territorio rionegrino.

Si bien las primeras averiguaciones están orientadas a determinar las circunstancias de la sustracción y el posterior incendio del automóvil, desde el ámbito judicial indicaron que todavía no existe una calificación legal del hecho.

Por estas horas, las autoridades buscan reconstruir lo sucedido y establecer el grado de participación de cada una de las personas involucradas, además de esclarecer las circunstancias que derivaron en el despliegue de los rescatistas.