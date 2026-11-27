El procedimiento policial se concretó tras 45 días de investigación. Secuestraron cocaína, marihuana y elementos de fraccionamiento.

La Policía desarticuló un punto de venta de drogas en el barrio Don Bosco.

Un operativo policial realizado en el barrio Don Bosco de Cipolletti permitió desarticular un punto de venta de drogas al menudeo. El procedimiento, que incluyó el secuestro de cocaína, marihuana y dinero en efectivo, se originó a partir de un llamado anónimo recibido en la línea gratuita 0800-3334124 .

La investigación demandó aproximadamente 45 días de tareas de inteligencia por parte de la Delegación Toxicomanía y Leyes Especiales de Cipolletti . Durante ese mes y medio, los efectivos reunieron los elementos probatorios necesarios para acreditar la actividad ilícita en el domicilio señalado.

Con las pruebas incorporadas al expediente, la Unidad Fiscal Federal de Roca —a través del Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos— supervisó las actuaciones y requirió la medida judicial. La orden de allanamiento fue finalmente autorizada por el juez federal de Garantías Hugo Horacio Greca .

La Policía de Cipolletti desbarató un punto de venta de drogas a raíz de una denuncia anónima.

Secuestro de estupefacientes y elementos de corte

El despliegue se llevó adelante durante la tarde de ayer en una vivienda ubicada sobre la calle González Larrosa al 1400. El procedimiento fue encabezado por personal de Toxicomanía y contó con la colaboración táctica del Grupo Especial COER.

Al ingresar al inmueble, los efectivos hallaron dosis de cocaína fraccionada listas para su comercialización y otras sustancias utilizadas habitualmente para estirar la droga. También incautaron sustancia vegetal que, tras ser sometida a los reactivos químicos de rigor, arrojó resultado positivo para marihuana.

En el lugar se secuestraron además una balanza digital de precisión, dinero en efectivo y varios teléfonos celulares. Todo el material quedó a disposición de la Justicia Federal para profundizar el análisis pericial sobre la presunta red de venta.

Avance de la causa judicial

Como resultado del allanamiento, los investigadores lograron avanzar en la vinculación de dos personas con la actividad delictiva investigada en la zona.

Siguiendo las directivas de la Fiscalía Federal interviniente, una mujer fue trasladada a una unidad policial para proceder a su correcta identificación y notificarla formalmente del inicio de una causa judicial por presunta infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes. La investigación continúa en trámite en el fuero federal mientras se peritan los dispositivos y elementos incautados.