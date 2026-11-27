La Fiscalía acusará formalmente al principal sospechoso por el asesinato de su abuela de 92 años en Cipolletti, mientras que su amigo recuperará la libertad.

Este viernes será acusado el principal sospechoso del crimen de la mujr de 92 años, en las 432 Viviendas.

El Ministerio Público Fiscal formulará este viernes por la tarde la acusación por femicidio contra el nieto de Florencia Ferreyra , la mujer de 92 años asesinada a golpes el pasado sábado 21 de noviembre en su departamento de las 432 Viviendas de Cipolletti .

Durante la audiencia, la parte acusadora solicitará que el hombre de 35 años quede detenido bajo prisión preventiva por el plazo de cuatro meses, argumentando la existencia de riesgo de fuga.

De acuerdo con la investigación llevada adelante por la Fiscalía, el joven es considerado el principal responsable de haberle propinado la golpiza que le provocó múltiples lesiones en todo el cuerpo y derivó en su fallecimiento. El hecho ocurrió en el complejo habitacional de las 432 Viviendas , generando una profunda conmoción entre los residentes del sector.

Florencia era una vecina muy querida en el barrio. Ex directora de colegio, también la recuerdan con cariño en Educación.

El perfil del sospechoso y la situación del segundo detenido

El hombre de 35 años, cuya identidad no puede revelarse hasta que sea formalmente acusado, sufre una discapacidad producto de un accidente vial: años atrás sufrió un accidente ferroviario en la ciudad de Neuquén. Tras ser arrollado por una formación, los médicos debieron amputarle la pierna derecha a la altura de la rodilla y también su mano izquierda.

Por otro lado, la situación procesal del segundo hombre que había sido demorado durante el mismo procedimiento policial dio un giro sorpresivo. Tras analizar las evidencias recolectadas hasta el momento, el Ministerio Público Fiscal desistió de formularle cargos. Se trata de un amigo del principal sospechoso del crimen.

De esta manera, los investigadores resolvieron no continuar con la causa en su contra, al menos en esta instancia del proceso judicial. Como consecuencia de esta determinación, el hombre ya se encuentra en condiciones de recuperar su libertad.

El recuerdo de una vecina histórica del barrio

La muerte violenta de Ferreyra impactó de lleno en la comunidad de las 432 Viviendas. La víctima era una figura muy querida y reconocida por todos en el complejo habitacional, ya que formó parte del grupo de los primeros vecinos que se instalaron en el lugar cuando el barrio fue inaugurado en el año 1972.