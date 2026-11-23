La Justicia avaló el pedido de la Fiscalía mientras avanzan las pericias por el caso en el barrio 432 Viviendas. Seguirán detenidos hasta formular cargos.

El Ministerio Público Fiscal solicitó y obtuvo la prórroga de la detención de dos hombres en el marco de la investigación por el hallazgo sin vida de una mujer de 92 años . El hecho ocurrió entre la noche del 20 de noviembre y las primeras horas del día siguiente en un departamento del barrio 432 Viviendas .

La medida se resolvió durante una audiencia de control de los plazos legales de detención, instancia en la que el juez de Garantías avaló que ambos sospechosos continúen privados de su libertad como máximo hasta el viernes 27 de noviembre . Además, se dispuso mantener en reserva sus identidades hasta que se realice la audiencia de formulación de cargos, debido a las medidas probatorias que aún restan producirse en la investigación del presunto femicidio .

Según explicó la Fiscalía , la Policía recibió el alerta sobre lo sucedido alrededor de las 12:15 del sábado . Al arribar al domicilio, los efectivos encontraron en el lugar a los dos hombres. De acuerdo con los datos incorporados a la causa, uno de ellos habría sido la última persona que vio con vida a la víctima, una circunstancia que forma parte de los puntos centrales que se busca esclarecer.

Las pericias clave y el informe de autopsia

Para reconstruir lo sucedido y reunir los elementos necesarios antes de formalizar la acusación, el equipo fiscal detalló que se encuentran en desarrollo diversas diligencias. Entre ellas se incluyen la recolección y el análisis de registros de cámaras de seguridad, el cotejo de los elementos secuestrados durante un allanamiento y la individualización de posibles testigos.

Asimismo, los investigadores ya cuentan con un informe de autopsia que da cuenta de las lesiones físicas que presentaba la mujer, resultado que permitirá orientar nuevas medidas científicas. En paralelo, se trabaja en la identificación de antenas de telefonía celular para reconstruir los desplazamientos de las personas involucradas, determinar dónde se encontraban y establecer con quiénes mantuvieron contacto en los momentos relevantes para la investigación.

Riesgos procesales y postura de la Defensa Pública

Al fundamentar la extensión de las detenciones hasta el 27 de noviembre —fecha prevista para efectivizar la formulación de cargos—, la Fiscalía sumó como argumento la existencia de riesgos procesales. En ese sentido, sostuvo que, de recuperar la libertad, los detenidos podrían influir sobre eventuales testigos y afectar el avance de la pesquisa.

Por su parte, la Defensa Pública manifestó su adhesión al pedido, destacó que conoce las medidas en curso y corroboró los datos expuestos durante la audiencia. También señaló que ambos detenidos comprendieron, de manera independiente, los alcances y la importancia de la prórroga, y expresó su interés en contar con ese plazo adicional para evaluar la posible existencia de conflictos de intereses entre los dos asistidos. Tras analizar los planteos de las partes, el juez de Garantías dispuso la continuidad de las detenciones.