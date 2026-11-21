El Jefe de la Regional, comisario Javier Yáñez brindó detalles a LM Cipolletti . Uno de los demorados es "familiar de la víctima". El dato que aportó un vecino.

La Justicia y la Policía de Río Negro investigan las circunstancias en las que fue hallada sin vida Florencia Ferreyra , una mujer de 94 años y una de las primeras pobladoras del complejo habitacional de las 432 Viviendas de Cipolletti . El hallazgo se produjo alrededor del mediodía de este sábado en su domicilio ubicado sobre la calle Arenales al 400 , lo que motivó un amplio despliegue pericial y la activación preventiva del protocolo por femicidio .

En diálogo con LM Cipolletti , el jefe de la Unidad Regional V de la Policía de Río Negro, el Comisario Inspector Javier Elicier Yáñez , confirmó una "muerte violenta" y detalló que las tareas investigativas se iniciaron alrededor de las 13 bajo las directivas de los fiscales Martín Gauna y Jessica Montenegro .

"Es una muerte violenta de una mujer mayor de 90 años, encontrada sin vida en su vivienda. Se activó el protocolo para el femicidio; trabajamos siempre sobre lo más grave y luego se va viendo . Queremos recolectar la mayor cantidad de indicios", señaló el jefe policial a LM Cipolletti .

Asimismo, indicó que, tras finalizar la inspección ocular inicial, se dispuso una consigna en la propiedad para continuar con las diligencias de rigor y se ordenó el traslado del cuerpo para la realización de la autopsia correspondiente, que resultará clave para determinar la causa exacta del fallecimiento.

Dos demorados, el vínculo familiar bajo la lupa y la confesión de un vecino

Respecto al avance de las averiguaciones, Yáñez confirmó que dos personas permanecen demoradas en la Subcomisaría 79, ya que eran quienes se encontraban en el inmueble al momento del arribo de los efectivos policiales.

Según precisó el funcionario, uno de los demorados es familiar directo de la víctima -un nieto que conviviría con ella-. Si bien en las primeras horas del procedimiento se había demorado a un grupo mayor para tomar declaraciones testimoniales (dos personas habrían sido desvinculadas posteriormente), la situación de quienes estaban en la vivienda quedó sujeta al resultado de las pericias forenses.

Consultado sobre la posibilidad de un crimen en ocasión de robo, el Comisario Inspector evitó confirmar esa línea y remarcó que la investigación mantiene abiertas todas las vías: "Nosotros estamos hablando de una mujer encontrada sin vida con signos de violencia, no fue una muerte natural. No se descarta nada".

En las primeras averiguaciones, un vecino declaró que alrededor del mediodía dos hombres le habían pedido un destornillador para forzar la puerta de la vivienda porque la mujer no respondía a sus llamados.

Según la información oficial, cuando los policías ingresaron al departamento hallaron a la anciana tendida boca arriba sobre el suelo de una habitación, al costado de la cama, con hematomas en distintas partes del cuerpo. Personal de salud confirmó en el lugar que ya no tenía signos vitales.

Conmoción en el barrio y el testimonio de la familia

La noticia generó profundo dolor entre los habitantes del sector, donde Ferreyra era reconocida como parte de la generación fundacional del barrio. Su hijo, Edgardo, la recordó como una mujer "muy querida, una de las primeras vecinas" y relató a este medio cómo fue hallada la escena: "La encontraron al lado de la cama fallecida. Hay hipótesis varias, del crimen a una muerte natural", señaló antes de conocerse mayores precisiones periciales.

Por su parte, otro de sus nietos, Nicolás, expresó la perplejidad que atraviesa al entorno íntimo frente al repentino desenlace: "Es muy raro todo", resumió mientras aguardaban novedades sobre el avance de la causa judicial.