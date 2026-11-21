Policiales LMCipolletti Sin vida Hallaron a una mujer sin vida en las 432 Viviendas de Cipolletti

Personal policial y el Ministerio Público Fiscal trabajan en el lugar para determinar las circunstancias del fallecimiento. Agregar LM Cipolletti a







Una mujer mayor de edad fue hallada sin vida este mediodía en Cipolletti.

El hallazgo de una mujer sin vida generó un despliegue policial durante el mediodía de este sábado en el barrio 432 Viviendas de Cipolletti, donde se llevan adelante las primeras tareas investigativas.

Según las primeras informaciones, se trata de una mujer mayor de edad. En el lugar trabaja personal de la Policía de Río Negro a través de la comisaría 24 y del Gabinete de Criminalística, con el objetivo de determinar las circunstancias del fallecimiento.

Fuentes judiciales confirmaron a LM Cipolletti que en el lugar también trabajan los fiscales Martin Gauna y Jessica Montenegro.