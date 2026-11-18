El hallazgo se produjo durante un operativo con buzos especializados, el cuerpo fue trasladado a General Roca. ¿Qué dijo la mamá de Alejandro Atero?

El hallazgo de un cuerpo sin vida en la Isla Jordán de Cipolletti generó conmoción durante la tarde del martes, en medio del intenso operativo desplegado para encontrar a Alejandro Atero , el joven de 23 años desaparecido desde el jueves 12 de noviembre.

El procedimiento se desarrolló cerca de las 18 horas , cuando buzos especializados de la Policía de Neuquén localizaron un cadáver en el sector del río ubicado a pocos metros del puente de la Isla Jordán, donde se concentraban los rastrillajes.

Si bien el descubrimiento ocurrió en el mismo sector donde se buscaba al joven desaparecido, hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre la identidad del cuerpo . La Justicia deberá establecer si corresponde a Alejandro Atero.

Fuentes judiciales confirmaron que los restos fueron trasladados a la morgue judicial de General Roca, donde se realizarán los procedimientos correspondientes para determinar su identidad y establecer las causas del fallecimiento.

La mamá de Alejandro Atero habló tras el hallazgo

En diálogo con LM Cipolletti, Mercedes Schumacher, madre del joven desaparecido, aseguró que todavía no recibió información oficial que permita confirmar si el cuerpo encontrado durante el operativo corresponde a su hijo.

La mujer explicó que “hasta el momento no fue notificada por la Justicia y que no puede confirmar que se trate de Alejandro”, mientras continúa a la espera de novedades sobre los procedimientos de identificación.

Además, al referirse al despliegue realizado durante la tarde del martes en las inmediaciones del puente, Schumacher expresó: “No pudimos ver nada ayer”, en relación con el operativo que culminó con el hallazgo.

Sus declaraciones reflejan la incertidumbre que atraviesa la familia, que permanece pendiente de los resultados judiciales. Por el momento, cualquier vinculación entre el cuerpo encontrado y la desaparición del joven continúa sin confirmación oficial.

Dónde encontraron el cuerpo en la Isla Jordán

El hallazgo se produjo a pocos metros del puente de la Isla Jordán, uno de los sectores donde los equipos de emergencia habían concentrado sus esfuerzos durante los últimos días de búsqueda.

La intervención de los buzos especializados de la Policía de Neuquén resultó determinante para localizar el cuerpo, luego de varias jornadas de rastrillajes terrestres, fluviales y subacuáticos desplegados en diferentes sectores del río.

En el operativo participaron efectivos de la Policía de Río Negro, integrantes de Prefectura Naval Argentina y personal de los Bomberos Voluntarios de Cipolletti, quienes trabajaron de manera coordinada para intentar localizar al joven.

La incorporación de equipos especializados permitió profundizar la exploración de sectores bajo el agua, una tarea especialmente importante debido a las características del río y las dificultades que presentan las búsquedas subacuáticas.

Cinco días de intensa búsqueda de Alejandro Atero

Alejandro Atero, de 23 años, permanece desaparecido desde el jueves 12 de noviembre, cuando se sumergió en las aguas del río en el sector de la Isla Jordán y no volvió a salir a la superficie.

Desde entonces, distintos organismos de emergencia participaron de los operativos de búsqueda, con embarcaciones, personal especializado y recorridas destinadas a inspeccionar diferentes tramos del curso de agua en las inmediaciones de Cipolletti.