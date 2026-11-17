La propuesta se realizará el 28 de noviembre y unirá la Isla Jordán con Paso Córdoba. Quiénes pueden participar y cómo anotarse.

La 5° edición de la Regata de los 3 Ríos abre una nueva convocatoria: cómo participar.

La región tendrá una nueva oportunidad para disfrutar de sus paisajes desde el agua. El sábado 28 de noviembre se realizará la etapa recreativa de la 5° edición de la Regata de los 3 Ríos , una travesía en kayak que partirá desde la Isla Jordán , en Cipolletti, y llegará hasta Paso Córdoba, en General Roca.

La actividad comenzará a las 8 y las inscripciones continúan abiertas para quienes quieran sumarse a esta experiencia deportiva y recreativa, que busca promover el canotaje, el contacto con la naturaleza y la integración entre palistas y clubes de la región.

El punto de encuentro y partida será el botero municipal ubicado en la Isla Jordán. Desde allí, los participantes emprenderán el recorrido por el río Negro hasta llegar a Paso Córdoba , en General Roca. El horario estimado de llegada es a las 14.

La propuesta está destinada a personas mayores de 18 años que sepan remar y cuenten con las condiciones de seguridad necesarias para realizar este tipo de actividad.

Desde la Dirección General de Deportes destacaron que el encuentro busca fortalecer el espíritu deportivo y generar un espacio de participación para los amantes de las actividades náuticas.

Cómo inscribirse para participar de la Regata de los 3 Ríos

Quienes quieran participar de la etapa recreativa todavía pueden anotarse. Para realizar consultas y obtener más información, pueden comunicarse con Natalia, profesora de la Escuela Municipal de Canotaje, al teléfono 299-5710434.

También se puede consultar la información disponible en el sitio oficial del Municipio de Cipolletti: www.cipolletti.gob.ar.

Una regata que ya reunió a 55 palistas de la región

La etapa competitiva de la quinta edición se desarrolló en septiembre y contó con la participación de 55 palistas de distintas ciudades de la región.

En aquella oportunidad, el recorrido comprendió los cursos de los ríos Neuquén, Limay y Negro, con punto de partida y llegada en la Isla Jordán.

Ahora, la convocatoria se renueva con una propuesta recreativa que invita a disfrutar del río, el deporte y los paisajes del Alto Valle desde otra perspectiva.