Detuvieron al empresario masón condenado por violar a la hija de un amigo en rituales esotéricos

Es Yiyo Bergallo, de 82 años de edad. La CSJN confirmó el fallo dictado por un tribunal cipoleño, que le impuso 8 años de prisión. El caso estremeció a la región.

Bergallo, de campera negra, fue condenado a ocho años de prisión por abuso con acceso carnal. El Tribunal de Impugnación confirmó la pena.

La policía detuvo el último viernes en su casa de Cipolletti a Néstor Yiyo Bergallo, un conocido empresario e ingeniero agrónomo condenado a ocho años de prisión por violar a la hija de un amigo, en medio de ceremonias esotéricas.

La medida se cumplió luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) ratificara el fallo impuesto por unanimidad a mediados del año pasado por el tribunal compuesto por Alejandra Berenguer, Julio Sueldo, y Guillermo Merlo , sentencia que ya había sido confirmada en todas las instancias de la Justicia rionegrina.

El hombre, que tiene 82 años de edad, había sido alojado en uno de los calabozos de la Comisaría 4ta, donde un médico lo examinó para certificar su estado de salud. Tras ese trámite quedó a disposición del Servicio Penitenciario provincial, desde donde se deberá definir donde comenzará a cumplir la pena.

Un caso que conmocionó a Cipolletti

La investigación por el caso Bergallo se desarrolló en el más absoluto silencio y tomó trascendencia pública durante el juicio cuando organizaciones feministas lo difundieron en las redes sociales. No solo identificaron al entonces acusados con nombre y apellido, sino también publicaron su foto con detalles de su vida personal y dirección de residencia. La noticia causó un fuerte sacudón e indignación en la ciudad, dado que el hombre es integrante de una conocida familia con un alto nivel económico.

La acusación que presentó la fiscal Rocío Guiñazú describió detalles escalofriantes por su alto nivel de depravación. Según narró, Bergallo no solo había cooptado a la víctima desde que era una niña, sino también a su familia, ya que ejercía en ellos una marcada influencia a través de sus supuestos poderes sobrenaturales que decía tener y su vínculo con la logia masónica.

Bergallo, de espalda, quedará en prisión domiciliaria hasta que el fallo sea revisado por la Corte. El STJ rionegrina confirmó la condena de 8 años de cárcel por abusar de la hija de un amigo. Gentileza

Sin embargo, la investigación pudo avanzar sobre dos hechos que le enrostraron al hombre, los que fueron ubicados temporalmente entre fines de 2011y 2012, cuando él tenía cerca de 65 años y la víctima 23. En ambos casos se determinó que llevó a la joven oculta en su camioneta hasta el paraje El 30, un lugar que entonces era un sitio descampado. Allí la accedió carnalmente en el marco de un “ritual de satisfacción profunda” y de “purificación”, lo que se consideró un acto “gravemente ultrajante”. Por ese motivo fue imputado por el delito de "abuso sexual con acceso carnal".

El paso del tiempo generó que muchos de los abusos relatados por la mujer prescribieranal momento de la presentación penal, y solo esos dos episodios pudieron ser comprobados. La chica pudo contar lo padecido tras años de terapia, pero hubo un incidente puntual: el día que el hombre puso la mano sobre su pequeña hija, producto de la pareja que había formado. Ahí se lo contó a amigas, a su terapista y a su hermano.

En el juicio la fiscal Guiñazú Alaniz, afirmó que los informes aportados en el expediente describieron síntomas de angustia, vergüenza, culpa y rechazo corporal. Indicó que la víctima mostró cortes, quemaduras y dificultades para concentrarse, todo en el marco de un cuadro de estrés postraumático. Todo sirvió de fundamento para sostener la acusación que avaló el tribunal en el juicio.

El argumento de la defensa

Bergallo fue defendido en el juicio de primera instancia por el abogado local Damián Moreira, quien sostuvo que no se trató de ataques sexuales, sino que fue una relación sentimental clandestina “entre dos personas adultas”. El mismo argumento expresó la abogada Melina Diana Pozzer, quien recurrió el fallo ante el Tribunal de Impugnación y pidió la absolución del empresario. Sostuvo que la sentencia incurría en arbitrariedades y en una incorrecta valoración de la prueba.

Pero el tribunal de Impugnación compuesto por María Custet Llambí, Carlos Mussi y Adrián Zimmermann, desestimaron los planteos de la defensa y confirmaron lo resuelto por los magistrados cipoleños.

Coincidieron la joven “no tuvo libertad sexual frente al imputado” dado que él “se autodenominaba masón y que a partir de esta situación se colocó, como una guía espiritual en el entorno de la víctima”, a quien conocía de pequeña por ser amigo del padre e ingresaba a su casa como si fuera la suya.

También rechazaron el cuestionamiento que apuntó a que el fallo abundó sobre aspectos que no estaban en la acusación, al descatar la validez del “contexto” de cada hecho.

“… es el contexto el prisma mediante el cual, en este caso y en otros delitos que no necesariamente son de género, los hechos adquieren su real significancia”, expresaron.

El tribunal también posó su mirada en la escendencia que el hombre tenía sobre ella por los supuestos poderes espirituales que se adjudicaba con las que la manipulaba con un fundamento curativo, pero que tenía un transfondo sexual.

“Las víctimas no siempre pueden identificarse como tal, en este caso particular no es de extrañar por cuanto el condenado la sometió desde pequeña a la manipulación naturalizando y justificando sus prácticas abusivas bajo el ropaje de curaciones espirituales a la vez que la convencía de que ella requería de estas prácticas para estar mejor, haciéndole creer que estaba llena de bichos, que los hombres de quien ella se enamoraba la iban a dejar sino se sometía a los abusos”, agregó el dictamen.