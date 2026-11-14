Robó una camioneta en un campo sobre la ruta 22 y huía a toda velocidad: es de Buenos Aires

La fuga de película se inició a la altura del kilómetro 1068 y requirió un amplió despliegue policial. Cómo terminó la tensa persecución.

Un rápido operativo cerrojo desplegado por la Policía de Río Negro sobre la Ruta Nacional 22 permitió interceptar una camioneta Toyota Hilux que había sido sustraída horas antes de un campo en la zona de Chimpay . El procedimiento culminó con la detención de un hombre de 40 años oriundo de la provincia de Buenos Aires.

El hecho se desencadenó a partir de la alerta emitida por los trabajadores del establecimiento rural Don Miguel , ubicado a la altura del kilómetro 1068 de la Ruta Nacional 22 , quienes advirtieron la desaparición del rodado y dieron aviso inmediato a las autoridades.

Tras recibir la denuncia en la Comisaría 37 de Chimpay , la fuerza provincial activó un dispositivo de búsqueda y localización en toda la región del Valle Medio. El despliegue incluyó la participación coordinada de diversas unidades operativas junto a los Cuerpos de Seguridad Vial de Choele Choel y Chichinales , quienes montaron controles preventivos para bloquear las posibles vías de escape.

Persecución e interceptación en Darwin

La clave del procedimiento se produjo cuando efectivos de la Subcomisaría 64ª de Coronel Belisle divisaron una camioneta de similares características circulando a alta velocidad. De inmediato, los uniformados iniciaron un seguimiento controlado que se extendió hasta la localidad de Darwin, donde finalmente lograron interceptar el vehículo y obligar al conductor a detener su marcha.

Al identificar al implicado, la policía constató que se trataba de un hombre de 40 años con domicilio en la ciudad bonaerense de Avellaneda. Por disposición de la fiscalía de turno, el sospechoso quedó formalmente detenido y a disposición de la Justicia en el marco de una causa caratulada como hurto simple, mientras que el vehículo fue recuperado para ser restituido a sus propietarios.