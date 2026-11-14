Salió con amigos, se subió a un Uber y desapareció: intensa búsqueda en Río Negro

Paula Gabriela Minor tiene 30 años y su paradero es desconocido. La Policía desplegó un operativo junto a la Fiscalía y solicita colaboración ciudadana.

La Policía de Río Negro activó un operativo de búsqueda en Bariloche para encontrar a Paula Gabriela Minor, una mujer de 30 años , cuyo paradero se desconoce desde las últimas horas. La investigación cuenta con intervención de la Fiscalía y del área de Investigaciones.

La mujer fue vista por última vez durante la tarde del jueves en su domicilio. Sin embargo, los datos incorporados posteriormente a la denuncia indican que habría estado con otras personas y que durante la mañana del viernes abordó un vehículo de transporte solicitado mediante una aplicación.

Desde entonces, no se conoce su ubicación ni el destino al que se dirigía . Ante esta situación, las autoridades solicitaron la colaboración de la comunidad para obtener información que permita localizarla y avanzar con las tareas de búsqueda.

Qué se sabe sobre la desaparición de Paula Gabriela Minor

De acuerdo con la información publicada por El Cordillerano, Paula Gabriela Minor había salido con un grupo de amigos y posteriormente se habría reunido con un conocido, quien aportó detalles sobre sus últimos movimientos.

Según el relato de esta persona, durante la mañana del viernes la mujer se retiró de la vivienda en la que se encontraba y subió a un vehículo de Uber. Sin embargo, hasta el momento no se pudo establecer hacia dónde se dirigía.

Este último dato forma parte de la información reunida por los investigadores, que trabajan para reconstruir los movimientos de la mujer y determinar qué ocurrió después de que abandonara el domicilio mencionado en la denuncia.

La Policía y la Fiscalía trabajan para encontrarla

Tras recibir la denuncia, la Policía de Río Negro puso en marcha un operativo para dar con el paradero de la mujer. Las actuaciones cuentan con la participación del área de Investigaciones y la Fiscalía de turno.

Como parte de las tareas desplegadas, los efectivos realizan recorridas por centros de salud y diferentes sectores de Bariloche, con el objetivo de obtener información que permita establecer dónde podría encontrarse la mujer desaparecida.

Hasta el momento, las autoridades no informaron resultados positivos del operativo. Por ese motivo, continúa vigente el pedido de colaboración dirigido a cualquier persona que pueda aportar datos sobre sus movimientos o ubicación.

Foto: gentileza El Cordillerano. Facundo Pardo

Cómo reconocer a la mujer desaparecida

Según la descripción difundida para facilitar su identificación, Paula Gabriela Minor tiene 30 años, mide aproximadamente 1,65 metros, es de tez blanca y contextura delgada. Además, presenta características físicas que podrían ayudar a reconocerla.

La mujer tiene cabello largo, lacio y oscuro, ojos marrones y tatuajes en el brazo derecho. Estos últimos constituyen una característica particular que podría resultar útil para quienes crean haberla visto recientemente.

Las autoridades solicitaron que cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Paula Gabriela Minor se comunique inmediatamente con el 911 RN Emergencias o se acerque a la dependencia policial más cercana.