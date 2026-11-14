Violento vuelco en la Ruta 22: un joven perdió el control de su auto y terminó con las ruedas hacia arriba

El siniestro se registró en plena madrugada. El testimonio del conductor permitió conocer qué ocurrió.

Un vuelco sobre la ruta 22 en Valle Medio, termino con una persona trasladada al hospital.

Un joven de 23 años protagonizó un impactante vuelco sobre la Ruta Nacional 22 , durante la madrugada del viernes, en cercanías de Coronel Belisle . El conductor perdió el control de su vehículo mientras atravesaba una curva y terminó sobre la subbanquina.

El siniestro vial ocurrió alrededor de las 3:17, a la altura del kilómetro 1030 , cuando el automovilista, oriundo de Chimpay , circulaba sin acompañantes a bordo de un Toyota Etios . Afortunadamente, sufrió únicamente lesiones de carácter leve.

Según la información conocida tras el accidente, el joven habría reconocido que una distracción momentánea provocó que perdiera el dominio del automóvil. Como consecuencia, el rodado salió de su trayectoria y terminó completamente volcado.

La violencia del episodio quedó reflejada en la posición final del vehículo, que permaneció con sus cuatro ruedas hacia arriba sobre la subbanquina. Pese a las características del vuelco, el conductor no presentó heridas de gravedad.

Cómo ocurrió el vuelco sobre la Ruta Nacional 22

El episodio se registró durante las primeras horas del viernes, cuando el joven transitaba por un sector de la Ruta 22 cercano a Coronel Belisle, una localidad ubicada en el Valle Medio de Río Negro.

De acuerdo con los primeros datos, el conductor avanzaba por la carretera cuando llegó a una curva. En esas circunstancias, una aparente falta de atención habría desencadenado la maniobra que terminó con el automóvil fuera de control.

El Toyota Etios abandonó su trayectoria y volcó sobre la subbanquina, donde quedó invertido. El joven era el único ocupante del vehículo, por lo que no se registraron otras personas involucradas directamente en el siniestro.

La explicación sobre las circunstancias del accidente surgió del propio automovilista, quien habría manifestado que se distrajo mientras atravesaba la curva. Esa situación habría sido determinante para que perdiera el control del rodado.

Intervención policial y asistencia médica al conductor

Tras el accidente de tránsito, personal policial intervino en el lugar para constatar lo sucedido y verificar las condiciones en las que había quedado el vehículo. También se confirmó que el conductor había sobrevivido al vuelco.

Posteriormente, el joven fue examinado por el médico de turno del Hospital de Coronel Belisle, quien evaluó su estado de salud y determinó que las lesiones sufridas no revestían gravedad, pese a las características del accidente.

La evaluación médica permitió establecer que el automovilista presentaba lesiones leves, por lo que el episodio no dejó consecuencias físicas de gravedad. Los daños materiales quedaron concentrados en el automóvil que protagonizó el vuelco.