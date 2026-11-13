Alberto Weretilneck confirmó que no aumentará los impuestos en 2027

El Gobernador presentó los principales ejes del plan económico provincial, que contempla 383 proyectos de infraestructura financiados sin aportes de Nación.

El gobernador Alberto Weretilneck confirmó que no se aumentarán los impuestos durante 2027.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck , confirmó que el Presupuesto Provincial 2027 no contempla aumentos de impuestos y ratificó una inversión superior a los $508.000 millones en obra pública , destinada a ejecutar 383 proyectos en todo el territorio provincial.

El anuncio se realizó durante la presentación del proyecto presupuestario, elevado este viernes 13 de noviembre a la Legislatura. El mandatario destacó que las inversiones se financiarán con recursos provinciales y créditos internacionales , sin aportes económicos del Gobierno Nacional.

La propuesta contempla recursos totales por $4,77 billones , lo que representa un incremento del 44% respecto del presupuesto correspondiente a 2026. Según Weretilneck, la planificación busca garantizar servicios esenciales y acompañar el crecimiento productivo.

Río Negro mantendrá los impuestos sin aumentos durante 2027

Una de las principales definiciones del gobernador estuvo relacionada con la política tributaria provincial. Weretilneck aseguró que durante el próximo año permanecerán vigentes las mismas alícuotas y exenciones impositivas que se aplican actualmente.

“No va a haber aumento de impuestos. Las mismas alícuotas que se cobraron durante 2026 serán las mismas que se van a cobrar el próximo año, para acompañar el desarrollo de nuestra provincia”, afirmó el mandatario.

En cuanto a la composición de los ingresos, el proyecto establece que el 34% provendrá de recursos propios, el 52% tendrá origen nacional y el 14% corresponderá a financiamiento, principalmente mediante organismos internacionales.

Más de $508.000 millones para ejecutar 383 obras públicas

El programa de infraestructura constituye uno de los ejes centrales del Presupuesto 2027. La Provincia proyecta destinar $508.807 millones a obras nuevas y proyectos en ejecución, distribuidos entre municipios, comisiones de fomento y localidades rionegrinas.

Del monto previsto, el 51% será financiado con fondos provinciales, mientras que el 49% restante llegará mediante créditos internacionales. Entre los organismos mencionados aparecen CAF, FONPLATA, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Agencia Francesa de Desarrollo.

“Noten ustedes que en toda la obra que se hace en la provincia en 2027 no hay financiamiento del Gobierno Nacional. O lo financiamos nosotros o la Provincia busca colaboración de organismos multilaterales de crédito”, enfatizó.

Rutas 22 y 151, agua potable, viviendas y escuelas

La infraestructura vial concentrará casi el 30% de la inversión, con más de $151.841 millones destinados a rutas y caminos. Weretilneck destacó especialmente la necesidad de recuperar las rutas nacionales 22 y 151.

“Acabamos de recibir por parte del Estado Nacional las rutas 22 y 151. Por eso es tan importante el destino que vamos a tener el año que viene en obra pública”, sostuvo el gobernador.

También se contemplan $110.205 millones para agua potable y saneamiento, $76.381 millones para vivienda y urbanismo, $64.066 millones para infraestructura educativa y $46.306 millones destinados a mejorar establecimientos y servicios de salud.

Salarios estatales y administración de los recursos

Otro aspecto destacado del proyecto es la distribución del gasto público. Según explicó Weretilneck, el 52% del presupuesto provincial estará destinado al pago de salarios estatales, principalmente en áreas vinculadas con servicios esenciales.

De ese gasto salarial, el 73% corresponde a educación, seguridad y salud pública. Además, el mandatario señaló que los servicios de deuda representan el 11% de los ingresos netos provinciales.

Finalmente, Weretilneck defendió la continuidad de las inversiones y vinculó el desarrollo provincial con el orden administrativo. “Río Negro tiene rumbo, Río Negro tiene futuro”, concluyó al presentar los principales lineamientos económicos para 2027.