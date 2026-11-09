Weretilneck firmó el contrato para iniciar el Plan Director de Agua de Roca: Cuánto costará y quien lo financiará

Se trata del proyecto de infraestructura de agua más importante que encara el gobierno provincial. La intendenta Soria destacó que "es una obra histórica".

El gobernador Alberto Weretilneck y la intendenta María Emilia Soria junto a funcionarios provinciales y locales participaron en la firma del contrato para iniciar el Plan Director de Aguas para esa ciudad.

El gobernador Alberto Weretilneck firmó este lunes, junto a la intendenta de General Roca, María Emilia Soria, el contrato para poner en marcha el nuevo Plan Director de Agua Potable de la ciudad. Se trata de la obra de infraestructura de agua más importante que llevará adelante el Gobierno de Río Negro en los próximos años, destacaron fuentes provinciales.

El proyecto cuenta con un presupuesto oficial de $38.552 millones y será financiado con fondos de la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Se resaltó que se erige como "una inversión estratégica para mejorar el servicio, acompañar el crecimiento de la localidad y garantizar el abastecimiento de agua potable a las futuras generaciones".

La firma del contrato representa un paso fundamental para concretar una obra largamente esperada por la comunidad de General Roca, que permitirá fortalecer y modernizar el sistema de provisión de agua potable, dando respuesta a las necesidades actuales y preparando a la ciudad para su desarrollo futuro.

El acto contó con la participación del Ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, y el Presidente de Aguas Rionegrinas, Javier Iud, legisladores provinciales y funcionarios municipales, quienes acompañaron al Gobernador y a la Intendenta en la formalización del inicio de este proyecto estratégico.

Weretilneck destacó la trascendencia de la jornada y el impacto que tendrá la obra para la ciudad. “Es un enorme placer compartir este momento histórico para General Roca y para la provincia. Acabamos de firmar el contrato que da inicio al Plan Director de Agua Potable, la obra de agua más grande que está construyendo y que va a construir Río Negro en los próximos años”, expresó.

El Mandatario remarcó que se trata de un proyecto que responde a una necesidad histórica de la ciudad y que representa un avance fundamental en materia de infraestructura y servicios públicos. “Para la Municipalidad y para todas y todos los roquenses es un momento que esperamos durante mucho tiempo”, señaló.

"Es una obra histórica", remarcó Soria

Por su parte, la Intendenta María Emilia Soria destacó la importancia de concretar un proyecto largamente esperado por la comunidad. “Es una obra histórica, muy necesaria, que va a traer soluciones a muchos barrios de Roca, especialmente al norte de la ciudad. Es una obra que esperábamos con muchas ansias y que representa una respuesta concreta a una necesidad de nuestros vecinos”, expresó.

Soria también valoró que los trabajos estarán a cargo de una empresa local (no se precisó cual) y agradeció el compromiso del Gobierno Provincial. “Estamos muy contentos porque la va a ejecutar una empresa roquense, una empresa prestigiosa que sabemos que va a trabajar muy bien. Estamos agradecidos con la Provincia por llevar adelante este compromiso con los roquenses”, señaló.

Durante la firma, el Gobernador Weretilneck puso especial énfasis en el trabajo articulado con el Municipio de General Roca y ratificó la decisión de mantener una agenda común de gestión, más allá de cualquier diferencia política.

“Ratificamos la actitud personal de nosotros dos de que no hay ningún tipo de diferencia que pueda dejar a Roca fuera de la provincia. La Provincia y Roca tenemos la misma agenda, los mismos objetivos y los mismos proyectos. Lo que tenemos que hacer en conjunto, lo vamos a llevar adelante”, afirmó el mandatario.

En este sentido, destacó la importancia de sostener una relación institucional basada en el "diálogo, el respeto y la búsqueda de soluciones concretas para los vecinos".

"La firma del contrato del Plan Director de Agua Potable constituye así un nuevo paso en el trabajo conjunto entre el Gobierno Provincial y el Municipio, con una obra que marcará un antes y un después en la infraestructura de servicios de General Roca", enfatizaron las fuentes.

Características de la obra

El nuevo Plan Director de Agua Potable "constituye una intervención de gran magnitud, destinada a mejorar la capacidad y eficiencia del sistema de abastecimiento de la ciudad, fortalecer la infraestructura existente y generar las condiciones necesarias para acompañar su crecimiento urbano y poblacional", se subrayó.

Su ejecución permitirá avanzar hacia un servicio "más eficiente y confiable, con infraestructura adecuada para responder a la demanda de una de las ciudades más importantes de Río Negro".

El proyecto contempla una inversión oficial de $38.500 millones y un plazo de ejecución de 24 meses. "Se trata de la mayor obra de infraestructura de agua potable impulsada por el Gobierno de Río Negro, que permitirá transformar integralmente el sistema de abastecimiento de la ciudad, con una proyección para atender la demanda de los próximos 20 años y beneficiar a más de 210.000 habitantes", se precisó.

Los trabajos incluyen la ampliación en un 50% de la capacidad de producción de la planta potabilizadora, la construcción de un nuevo acueducto de captación desde el río Negro y la instalación de más de 41 kilómetros de cañerías. Además, se construirán nuevas estaciones de bombeo y cisternas, con intervenciones especialmente importantes en Barrio Nuevo, Alta Barda y otros sectores que requieren mejorar la provisión y distribución del agua potable.

Una de las características centrales del proyecto es que las obras se ejecutarán por etapas, permitiendo habilitar progresivamente los distintos sectores a medida que se completen los trabajos. "De esta manera, los vecinos comenzarán a percibir mejoras en el servicio antes de que finalice la totalidad de la obra, dando respuesta a necesidades históricas y preparando a General Roca para su crecimiento futuro".