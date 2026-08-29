Un municipio del Alto Valle salió a multar a ARSA por los desbordes cloacales

Más de 80 actas fueron emitidas a la empresa estatal por irregularidades en distintos puntos de la ciudad valletana. ¿Qué otras infracciones cometió?

Un municipio salió a multar a ARSA tras 81 actas detectadas de irregularidades en distintos puntos de la ciudad.

Los problemas vinculados con los servicios de agua potable y cloacas volvieron a generar preocupación entre vecinos de una ciudad del Alto Valle . Pérdidas en la vía pública, desbordes y obras sin señalización quedaron bajo la lupa.

La situación derivó en una fuerte intervención municipal frente a una serie de irregularidades detectadas durante controles realizados en distintos sectores. Las autoridades decidieron documentar cada caso mediante actas, ante la reiteración de los inconvenientes.

Entre el 12 y el 25 de agosto fueron confeccionadas 81 actas contra Aguas Rionegrinas ( ARSA ) , la empresa provincial responsable de la prestación y mantenimiento de los servicios de agua y cloacas en la localidad.

Las pérdidas de agua, entre las principales irregularidades

La Municipalidad de General Roca informó que la mayor cantidad de actas correspondió a pérdidas de agua de red. En total fueron 37 intervenciones, distribuidas en numerosos puntos de la ciudad y diferentes barrios.

Entre los sectores señalados aparecen Grecia al 2500, Uruguay al 200, San Juan al 1600 y 2800, Salta al 60, Maipú al 1100, América al 1600 y Posadas al 2400 y 2600, entre otras calles.

También se registraron situaciones en Ushuaia, Cabo de Hornos, avenida Roca, Cipolletti y San Martín, Tres Arroyos y Misiones, Chaco, Mariano Moreno y Santa Cruz, Estados Unidos, Del Libertador, Trelew y Juana Manso.

Las autoridades municipales remarcaron que las pérdidas generan consecuencias que exceden el desperdicio del recurso. La presencia constante de agua sobre calles y sectores residenciales puede provocar deterioro del pavimento, dificultades para circular y problemas vinculados con la presión del servicio.

24 actas por desbordes cloacales

Otro de los puntos más sensibles fue la detección de 24 desbordes cloacales, registrados en diferentes intersecciones y calles de la ciudad. Entre ellos figuran Mendoza y Villegas, 9 de Julio y Belgrano, e Irigoyen al 1100.

También se confeccionaron actas en Belgrano y Tres Arroyos, 9 de Julio y Kennedy, avenida Roca y Tres Arroyos, Kennedy al 1800, Brasil y avenida Roca, El Chingolo y Libertad.

Según informó el Municipio, algunos desbordes se produjeron sin una previa neutralización del material, una situación considerada especialmente problemática por las autoridades debido al impacto que puede generar sobre la salubridad pública.

Obras sin carteles ni vallado

El tercer grupo de irregularidades detectadas estuvo relacionado con las obras ejecutadas en la vía pública. En este caso se labraron 20 actas por falta de señalización, cartelería y vallado, con distintos puntos involucrados.

Entre las ubicaciones aparecen Kennedy y Salta, Chile y avenida Roca, Mitre al 100, Belgrano y México, 9 de Julio y Tucumán, avenida Roca y Chula Vista, General Paz y Rosario de Santa Fe.

También fueron señalados sectores de Neuquén, Resistencia, Viterbori, Chile, Jujuy, Perón, Rodhe y Don Bosco, además de General Lorenzo Vintter y Antártida Argentina.

El Municipio reclama una solución definitiva

Desde el gobierno local cuestionaron la reiteración de estos inconvenientes y señalaron que los desbordes cloacales y las pérdidas de agua potable representan un riesgo para la población, además de generar roturas de pavimento y peligrosidad para el tránsito.

La Municipalidad sostuvo que realizó pedidos formales y recurrentes ante el Gobierno provincial para obtener una solución definitiva. Mientras tanto, decidió avanzar con el labrado de actas ante cada situación detectada.

Los vecinos que encuentren pérdidas de agua o desbordes cloacales en la vía pública pueden realizar sus reclamos ante Aguas Rionegrinas, en sus oficinas de Don Bosco 1669, o comunicándose al 0800-999-24827.