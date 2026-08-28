Dolor en Cipolletti en el último adiós a un querido vecino y conocido comerciante

Fue también portero de un colegio de nuestra ciudad y se reinventó como entusiasta emprendedor gastronómico. El mensaje de su hija vía LM Cipolletti .

El barrio 1200 Viviendas y todo Cipolletti despiden con profundo dolor a Luis Ricardo Álvarez , conocido cariñosamente por todos como "Luisito" . A los 59 años, el ex portero del Colegio Industrial, actual emprendedor y vecino entrañable falleció a causa de una enfermedad coronaria contra la que dio pelea durante una década. Sus restos fueron velados este viernes, rodeado del cariño de sus seres queridos y de una comunidad que no olvida su huella.

Además de su labor en el ámbito educativo, Luisito fue un entusiasta comerciante . En 2019, junto a su hijo Nicolás , dio vida a su gran sueño gastronómico: Empanadas Los Nietos .

El proyecto comenzó en la cocina de su hogar y rápidamente se expandió con la modalidad de delivery -entrega a domicilio-, donde el costo del envío era a voluntad y colaboración del cliente. Con el tiempo, su esposa Roxana se sumó al equipo y el sabor de sus empanadas traspasó las fronteras de Cipolletti, llegando a clientes de Neuquén y Fernández Oro.

Dolor y pesar por el fallecimiento del vecinos cipoleño.

Un legado familiar que continuará firme

Más allá de su faceta trabajadora, la verdadera pasión de Luisito era su familia. Deja un gran vacío en sus cinco hijos -Tatiana, Nicolás, Bárbara, Genoveva y Micaela-, todos casados, y en sus 14 nietos, quienes eran el motor de su vida.

Símbolo de su calidad humana, su hija mayor, Tatiana, lo recordó con emotivas palabras: “Fanático de River, excelente abuelo, pero por sobre todo enamorado de su esposa. Compinche de sus sobrinos y el primero en ayudar a quien lo necesitaba”.

Tras el velatorio, la familia expresó su gratitud hacia la comunidad: “Queremos agradecer a nuestros familiares, amigos, vecinos y compañeros de trabajo de él por sus palabras y acompañamiento en este momento tan doloroso para nosotros”.

Sus restos serán cremados próximamente, pero su memoria y su trabajo no se detendrán. En su honor, su esposa e hijos confirmaron que continuarán adelante con el emprendimiento gastronómico, manteniendo vivo el legado de esfuerzo, unión y generosidad que Luisito les enseñó día a día. ¡Hasta siempre, vecino!