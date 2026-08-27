Dolor en Cipolletti en el último adiós a un querido vecino: "Nadie se explica lo que pasó"

Todo el barrio La Paz llora a uno de sus habitantes más estimados. "Tenía mucha vida por delante", resumió una mujer en la despedida.

Sus restos eran velados hasta las 11.30 y de allí serían trasladados al cementerio local.

Familiares, amigos y todo el barrio La Paz de Cipolletti despide con profundo dolor a Franco Federico Montivero , el vecino de 44 años que era intensamente buscado desde el pasado domingo y cuyo cuerpo fue hallado sin vida este lunes en una zona rural.

Este jueves sus restos eran velados en la funeraria Don Bosco hasta las 11.30 y luego se procedería a realizar la inhumación en el cementerio local de Cipolletti , en medio de un clima de absoluto tristeza y acompañamiento para con sus familiares directos.

Montivero había sido visto por última vez el domingo 23 de agosto, alrededor de las 11, cuando salió de su vivienda en el barrio La Paz con la intención de visitar a sus hijas en el Distrito Vecinal Noreste. Al no llegar a destino, su familia radicó la denuncia en la Comisaría 32.

La búsqueda culminó el lunes al mediodía, cuando perros adiestrados de la Policía de Río Negro hallaron su cuerpo en un sector rural cercano a las vías del ferrocarril, camino a Ferri.

En el lugar trabajó el fiscal de turno, Martín Pezzetta, y aunque se ordenó la autopsia correspondiente, los primeros indicios apuntan a una autodeterminación, descartándose inicialmente indicios de criminalidad.

Conmoción y emotivos mensajes en las redes

La trágica noticia causó un fuerte impacto en los vecinos del barrio La Paz, quienes utilizaron las redes sociales para expresar sus condolencias y recordar con afecto a "Fede":

Eugenia, por ejemplo, expresó: "Descansa en paz Fede. En el recuerdo quedan los recreos en la 111 y verte después de muchos años en el barrio. Respetos a su familia y a sus hijas".

María sumó sus condolencias: "Mi más sentido pésame para sus hijas, madre y familia. Que Dios ayude en este sentimiento de dolor e irreparable. Q.E.P.D. Sabemos que todo el barrio La Paz comparte tanto dolor".

Por su parte Wanda también lo recordó con afecto: "Qué triste noticia, mis condolencias a sus familiares. Me quedo con esos bellos recuerdos de nuestra niñez en el barrio. Adiós Fede".

"Un muchacho bárbaro, nadie se explica lo que pasó. Tenía mucha vida por delante", resumió con tristeza otra mujer.