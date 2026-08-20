Dolor en Cipolletti por la muerte de popular vecina: "Amaba el mar y la vida"

Su partida a los 53 años llena de tristeza al Barrio Del Trabajo y a toda la comunidad. "Excelente madre y persona, muy trabajadora".

El Barrio del Trabajo y la comunidad de Cipolletti en general despiden con dolor a Roxana Karina Zúñiga , una popular y estimada vecina que falleció en las últimas horas a los 53 años . Su partida deja un profundo vacío entre sus seres queridos, pero también el recuerdo imborrable de una mujer caracterizada por su entrega, resiliencia y devoción hacia su familia .

Roxana fue madre de dos hijos, Gustavo y Rocío , y recientemente celebró la llegada de su tercera nieta . Hija de Delia Rubio y hermana de Olga, Alejandro y Fermín , desempeñó un rol fundamental dentro de su estructura familiar. Su tía Miriam la recuerda "con el afecto de una verdadera hija" , rememorando vía LM Cipolletti cómo en su juventud Roxana cuidaba de sus cuatro primos mientras la familia trabajaba.

A lo largo de su vida, enfrentó grandes desafíos con entereza. Tras separarse, continuó adelante como el sostén de su hogar mediante su labor en el servicio doméstico y en un centro médico . Fue precisamente en ese ámbito laboral donde, hace cinco años, se le detectó un tumor.

A pesar del diagnóstico, Roxana no se detuvo y mantuvo firme su fe evangélica y el deseo de ver crecer a los suyos, aceptando siempre con templanza la voluntad divina. Su "cable a tierra" era el mar, encontrando en las playas de Las Grutas su lugar de paz favorito. "Amaba viajar, amaba el mar, amaba la vida", dijo entre lágrimas su tía.

Agradecimientos y tristeza

En este difícil momento, la familia Zúñiga expresó su gratitud hacia el personal de Cuidados Paliativos del Hospital Dr. Pedro Moguillansky por la atención brindada en la etapa final:

"Muchas gracias por el acompañamiento en la etapa más difícil, realmente son personas de una calidad humana admirable", expresaron sus allegados.

Sostenida en la fe evangélica que profesan, su familia encuentra consuelo en la promesa del reencuentro. Elevan una oración por el eterno descanso de Roxana Karina Zúñiga, una "gran madre y persona, sumamente trabajadora". Su partida llena de dolor a su barrio y su gente.