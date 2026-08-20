Una joven mamá que la lucha sola apela a la solidaridad. Cuenta la forma insólita en que se les extravió, el gran gesto de un taxista y la ¿maldad ajena?

El cochecito de bebé que desapareció de repente, tras un blooper, y todo Cipolletti pide que devuelvan.

Una secuencia tan insólita como dolorosa tiene en vilo a los vecinos de Cipolletti , especialmente a los del Barrio Don Bosco . Una joven y luchadora madre, que afronta en soledad la crianza de su hijo, perdió en un involuntario descuido el único medio de transporte del niño . En el medio, la empatía y solidaridad de un taxista desconocido se topó con la presunta mala intención de alguien más.

Todo ocurrió mientras la joven transitaba por la calle Juan XXIII a bordo de una camioneta manejada por su madre. En la caja posterior llevaban el cochecito del bebé , una estructura liviana que compraron hace apenas tres semanas a través de Mercado Libre tras un gran esfuerzo económico.

Al cruzar un badén, la amortiguación del vehículo provocó que el carrito saliera despedido hacia la cinta asfáltica sin que las mujeres lo notaran en el acto. La alerta llegó una cuadra más adelante gracias al gran gesto de un taxista , quien advirtió lo sucedido, las alcanzó y les avisó de inmediato para que pudieran regresar a buscarlo.

¿Oportunismo o maldad ajena?

La desesperación llegó apenas un minuto después, cuando retornaron al punto del impacto: el changuito ya no estaba. En cuestión de instantes, alguien lo habría levantado de la calle y se retiró sin intentar localizar a sus dueños ni aguardar a que regresaran.

"El cochecito es básico para nosotros, es la única movilidad que tenemos para movernos de acá para allá", relató la mamá, visiblemente angustiada por la situación.

La comunidad se moviliza por Giovanni León

El cochecito pertenecía a Giovanni León, un bebé de tan solo 7 meses del Barrio Godoy. Para su progenitora, quien sostiene el día a día del hogar codo a codo junto a su propia madre -su pilar fundamental-, reponer el carrito en el contexto económico actual resulta una meta casi inalcanzable.

Tras difundirse el caso, las redes sociales y los grupos vecinales se llenaron de comentarios de la gente pidiendo que lo devuelvan. La comunidad cipoleña apela a la buena fe de quien se lo llevó, recordando que detrás de ese objeto material hay un bebé de meses que necesita trasladarse y una familia trabajadora que no cuenta con los recursos para comprar otro.

Teléfono de contacto para brindar info del cochecito: 299-6083674

Otro extravío similar en la vía pública

Guadalupe, otra joven madre que vive a ritmo acelerado, también apela a la solidaridad de la comunidad de Cipolletti para recuperar la documentación y el dominio de su camioneta.

Como contamos en las últimas horas, el desafortunado hecho ocurrió el martes por la noche en un barrio de nuestra ciudad. Tras lavar su camioneta en su domicilio, Guadalupe dejó apoyada sobre el techo del vehículo una bolsa de nylon con un elemento clave: las chapa patentes que había retirado apenas la semana anterior.

A la noche salí apurada a buscar a mi hija y no me di cuenta de que la bolsa había quedado arriba. Ya en el camino escuché un ruido en la carrocería, pero recién más tarde, al ponerme a pensar dónde las había dejado, conecté los hechos y me di cuenta de que las había perdido", relató apenada a LM Cipolletti.

El trayecto donde habrían caído las chapas comprende la calle Circunvalación (Perón), en cercanías a Saturnino Franco, y la zona de la rotonda que deriva hacia el Parque Industrial.

Aunque Guadalupe cuenta con el papel de circulación provisorio, la pérdida genera una gran complicación logística y administrativa para ella.