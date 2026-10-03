Historias que hicieron a Cipolletti: los homenajes que emocionaron durante el aniversario de la ciudad

Un por uno: vecinos, familias, comercios e instituciones que acompañaron el crecimiento de la ciudad recibieron distinciones durante una ceremonia cargada de emoción, memoria e identidad.

El aniversario de Cipolletti no solamente estuvo marcado por los discursos oficiales y la celebración de sus 123 años. El acto central también reservó uno de sus momentos más emotivos para reconocer a quienes construyeron parte de la historia de la ciudad.

Vecinos, familias, comerciantes, profesionales, instituciones y referentes de distintos ámbitos recibieron homenajes durante la ceremonia realizada en el Parque Rosauer . Algunos acumulan décadas de trayectoria y otros dejaron su huella desde diferentes espacios de la comunidad cipoleña.

La entrega permitió poner nombres y apellidos a una historia construida durante generaciones. Detrás de cada reconocimiento aparecieron comercios tradicionales, instituciones centenarias, familias históricas y personalidades que fueron protagonistas del crecimiento y la transformación experimentada por Cipolletti.

Comercios que se convirtieron en parte de Cipolletti

Entre los homenajeados estuvieron varios establecimientos comerciales que lograron mantenerse a través de los años y se transformaron en referencias para generaciones de cipoleños. Uno de ellos fue Ferretería de Villa, reconocida por sus 40 años de trayectoria.

También recibió una distinción Churrería Rellenitos, que alcanzó los 35 años, mientras que fueron homenajeados Sellos Chaures, Blancoamor, Soules y La Vinoteca de la familia Montelpare, entre otros nombres vinculados con la actividad comercial local.

La nómina se completó con otros establecimientos conocidos por los vecinos, como Tintorería Japonesa, Indus Fren, El Tano Pizzería, Buffolo, Cachi Carnicería, La Cocina y Apasido, que fueron convocados para recibir sus respectivos reconocimientos durante la ceremonia.

Cada distinción representó también una manera de destacar la permanencia de emprendimientos que acompañaron diferentes etapas de la ciudad. Algunos atravesaron cambios económicos, sociales y urbanos mientras Cipolletti expandía sus barrios, multiplicaba su población y modificaba su perfil productivo.

Vecinos y personalidades reconocidas

Los homenajes no estuvieron limitados al comercio. La Municipalidad también distinguió a vecinos y personalidades vinculadas con diferentes ámbitos, en una extensa nómina que reflejó la diversidad de protagonistas que forman parte de la identidad cipoleña.

Entre ellos estuvieron Gaucho Pantoja, Julio Arriaga, el doctor Hernán Calvo, el profesor Néstor Andriani, Liliana Beatriz Alfie, Hugo Carlos Rodríguez, Oscar Iván Vásquez Alveal, Leticia Restuccia, Lilia María Capizano y José Augusto Ginobili.

También fueron reconocidas familias que forman parte de la memoria de Cipolletti, entre ellas Arsuaga, Elosegui y Rosauer. Los homenajes adquirieron así un carácter transversal, desde las historias individuales hasta aquellos apellidos ligados durante generaciones al desarrollo local.

Ruca Suyai también integró la nómina de reconocimientos entregados en el aniversario, en una ceremonia que buscó recuperar diferentes historias y trayectorias como parte de los 123 años transcurridos desde la fundación oficial de Cipolletti.

Instituciones que acompañaron el crecimiento

Las instituciones también ocuparon un espacio destacado. El Radioclub Grupo de Radioaficionados Ingeniero César Cipolletti – LU2VV fue distinguido durante la jornada, al igual que Coral Cipolletti, que lleva 21 años desarrollando su actividad.

Uno de los reconocimientos especialmente significativos fue para el Club Cipolletti. La institución albinegra alcanzó sus 100 años y recibió una distinción en el marco del aniversario de una ciudad con la que comparte buena parte de su historia.

La presencia de entidades sociales, culturales y deportivas entre los homenajeados reforzó uno de los conceptos que atravesaron los discursos oficiales: el crecimiento de Cipolletti fue producto de diferentes generaciones y no exclusivamente de las administraciones que estuvieron circunstancialmente al frente del Estado.

“Cada generación tuvo enormes desafíos”

Ese concepto fue remarcado por el gobernador Alberto Weretilneck. “Cada generación de las cipoleñas y los cipoleños tuvieron enormes desafíos”, sostuvo durante su discurso, y aclaró que no se refería solamente a los gobernantes, sino a la comunidad en su conjunto.

Weretilneck recordó las primeras tareas para dotar de servicios a la ciudad, el crecimiento de los barrios y la lucha de la comunidad para conseguir educación secundaria. También evocó al Cipolletazo como uno de los grandes acontecimientos colectivos de la historia local.

El gobernador recordó además etapas especialmente dolorosas atravesadas por Cipolletti, entre ellas los años marcados por graves hechos de inseguridad, y posteriormente la lucha de los vecinos para conseguir una mayor presencia de organismos judiciales en la ciudad.

Su planteo apuntó a ubicar el momento actual como otro capítulo dentro de esa construcción colectiva. Para Weretilneck, la nueva transformación que atraviesa la región obliga nuevamente a los distintos sectores de Cipolletti a encontrar respuestas comunes y planificar.

Buteler y el desafío de conservar la identidad

El intendente Rodrigo Buteler también puso especial énfasis en preservar la historia mientras la ciudad crece. Durante su discurso sostuvo que conocer el pasado resulta indispensable para tomar decisiones sobre el presente y proyectar las próximas décadas.

Ese concepto estuvo reflejado en los reconocimientos. Mientras Cipolletti suma inversiones, infraestructura, nuevos habitantes y empresas, la ceremonia puso nuevamente en primer plano a quienes contribuyeron desde comercios, instituciones, profesiones, actividades culturales, deportivas y diferentes espacios comunitarios.

Buteler sostuvo que uno de los objetivos es evitar que el crecimiento haga olvidar “de dónde venimos”. Por eso destacó la recuperación del patrimonio histórico y proyectos como la puesta en valor del Fortín Primera División, Casa Peuser y la casa del doctor Julio Dante Salto.

El jefe comunal resumió esa identidad al hablar del “alma de pueblo, de conocernos, de encontrarnos, de ser solidarios, de ser generosos”, una característica que consideró necesario conservar pese al acelerado proceso de crecimiento que experimenta la ciudad.