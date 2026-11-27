El Municipio depositará los sueldos el lunes 30 de noviembre, mientras que la Provincia pagará bajo modalidad unificada el martes 1 de diciembre.

El Municipio de Cipolletti confirmó la fecha de pago de los sueldos de noviembre.

La Municipalidad de Cipolletti confirmó que el próximo lunes 30 de noviembre realizará el depósito de los haberes correspondientes al mes de noviembre para todos los trabajadores municipales.

Según detallaron desde el Ejecutivo local, los salarios estarán disponibles en las entidades bancarias habilitadas, cumpliendo de esta manera con el cronograma financiero previsto por el Municipio .

Por su parte, el Gobierno de Río Negro también oficializó su calendario salarial para los haberes de noviembre de 2026 , estableciendo que la totalidad de los empleados de la Administración Pública Provincial percibirá sus ingresos durante la primera jornada de diciembre.

Pago unificado para los estatales de Río Negro

De acuerdo con lo informado por el Ejecutivo provincial, el depósito se concretará el martes 1 de diciembre bajo una modalidad de pago unificado. Este esquema abarca a todos los sectores estatales en un mismo día, sin necesidad de desdoblar el cronograma en diferentes jornadas.

En esa única fecha cobrarán sus sueldos el personal de Salud Pública —incluidas las guardias y horas extras—, los integrantes de la Policía de Río Negro, los trabajadores del Servicio Penitenciario Provincial y los docentes rionegrinos.

Se trata del pago de la segunda cuota de ítem indumentaria.

El cronograma también comprende a los agentes incluidos en la Ley 1.844, el personal de Vialidad Rionegrina, los beneficiarios de las pensiones de Bomberos Voluntarios, los empleados de los poderes Legislativo y Judicial, y quienes se desempeñan en los órganos de control de la Provincia.

Desde la gestión provincial atribuyeron el cumplimiento de los plazos salariales a una administración ordenada de los recursos públicos, lo que permite sostener los compromisos asumidos y brindar previsibilidad financiera a miles de familias rionegrinas.

Qué se sabe sobre el aguinaldo de diciembre 2026

Con las fechas de los sueldos de noviembre definidas, la expectativa de los trabajadores comienza a trasladarse al pago de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), popularmente conocido como aguinaldo.

La Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 establece que el aguinaldo se abona en dos instancias anuales: la primera con vencimiento el 30 de junio y la segunda el 18 de diciembre. Este año, el plazo límite para los empleados regidos por esa normativa caerá el viernes 18 de diciembre.

No obstante, los trabajadores del sector público provincial responden a sus propios regímenes laborales y calendarios específicos. Hasta el momento, el Gobierno de Río Negro no precisó en su comunicado oficial cuándo depositará el medio aguinaldo, por lo que resta aguardar la confirmación del cronograma correspondiente.