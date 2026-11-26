El proyecto contempla más de 3.300 metros de conductos pluviales en tres sectores estratégicos, con financiamiento internacional y respaldo provincial.

La ciudad comienza a desplegar obras de entubamiento sobre desagües a cielo abierto.

Los trabajos preliminares para el entubamiento del desagüe pluvial sobre calle Naciones Unidas comenzaron en Cipolletti , en el marco de una importante obra de infraestructura que busca mejorar el escurrimiento del agua de lluvia en la zona norte.

Las primeras intervenciones incluyen excavaciones y mediciones sobre los sectores donde se construirán los nuevos conductos. El proyecto permitirá reemplazar desagües a cielo abierto y reducir el riesgo de inundaciones y anegamientos durante las precipitaciones.

La obra es impulsada por el Gobierno de Río Negro, a través del Departamento Provincial de Aguas (DPA) , con financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe ( CAF ) y ejecutada por la empresa Ribeiro SRL.

El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, destacó la importancia de la intervención para los vecinos de ese sector de la ciudad, donde el mejoramiento del sistema de drenaje permitirá brindar una respuesta a los problemas de escurrimiento.

“Es una obra fundamental toda la zona norte de la ciudad, va a permitir tener un buen sistema de desagüe para que no se inunde”, expresó el jefe comunal respecto al impacto que tendrá el proyecto.

Además, el mandatario municipal destacó el trabajo articulado con las autoridades provinciales y aseguró que se trata de “una de las obras más importantes que estamos llevando a cabo con el gobierno provincial y el DPA”.

Avanzan los trabajos en tres sectores de Cipolletti

Actualmente, los equipos trabajan en la limpieza de los cauces y la preparación de las trazas, tareas necesarias para avanzar posteriormente con las excavaciones y la construcción de los nuevos conductos de desagües pluviales.

En este sentido, ya finalizaron los trabajos de limpieza en el desagüe ubicado sobre calle Paso de los Libres, mientras que sobre Vélez Sarsfield se completaron los primeros 250 metros de intervención previstos en esta etapa.

El proyecto contempla la construcción de más de 3.300 metros de nuevos conductos, además de una serie de trabajos complementarios que permitirán mejorar la capacidad de drenaje urbano y la conducción de los excedentes de lluvia.

La intervención comprende tres cuencas de Cipolletti, con soluciones diseñadas específicamente para las características hidráulicas de cada sector. De esta manera, se busca optimizar el funcionamiento de la infraestructura existente mediante la incorporación de nuevos sistemas.

Cómo serán las obras de entubamiento de los desagües

Sobre calle Vélez Sarsfield, el proyecto contempla el entubamiento de 626 metros del colector existente en la vereda, mediante la construcción de un conducto de hormigón armado de 1,70 metros de base por 1,90 metros de altura.

En ese mismo sector también se incorporarán drenes laterales y cordones cuneta, además del reemplazo de ocho alcantarillas, intervenciones complementarias que permitirán mejorar la captación y conducción del agua durante las jornadas de lluvias intensas.

Por otra parte, sobre Paso de los Libres se avanzará con el entubamiento de 934 metros del canal de desagüe existente, mediante conductos que tendrán diferentes dimensiones, de acuerdo con las necesidades hidráulicas de ese sector.

En tanto, sobre Naciones Unidas se desarrollará la intervención de mayor extensión del proyecto. Allí se construirá un colector de 1.784 metros sobre la calzada, que tendrá su descarga en el colector denominado Curri Lamuel.

Esta última intervención también contempla la incorporación de tres ramales secundarios circulares, que complementarán el funcionamiento del colector principal y permitirán ampliar la infraestructura destinada al manejo de los excedentes de agua en la zona.

Una vez finalizada, la obra permitirá reemplazar extensos tramos de desagües a cielo abierto por un sistema de conducción entubado, fortaleciendo la infraestructura pluvial de Cipolletti y reduciendo el riesgo de anegamientos en los sectores intervenidos.