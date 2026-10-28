El DPA prepara nuevas excavaciones para entubar tres desagües pluviales en Cipolletti

El DPA avanza en los trabajos para entubar 3.300 metros de desagües pluviales en la ciudad y mitigar el riesgo de anegamientos.

El Gobierno de Río Negro , a través del Departamento Provincial de Aguas (DPA) , avanza en las tareas preliminares para la construcción del sistema de entubamiento de tres desagües pluviales en Cipolletti . La iniciativa, impulsada por el gobernador Alberto Weretilneck , contempla la colocación de 3.300 metros de nuevos conductos y obras complementarias para mejorar el drenaje urbano.

El proyecto cuenta con financiamiento de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) y es ejecutado por la empresa Ribeiro SRL . La obra permitirá sustituir tramos de canales a cielo abierto por un sistema entubado, optimizando la evacuación del agua de lluvia y reduciendo el riesgo de anegamientos para las familias de la localidad.

Actualmente, el personal trabaja en el saneamiento de las trazas y la preparación de los cauces. En la calle Paso de los Libres , las labores de limpieza ya finalizaron de forma completa, por lo que el sector quedó alistado para dar inicio a las excavaciones, una vez que sea presentado y aprobado el proyecto ejecutivo definitivo.

El DPA anunció que entubará otros tres desagües en Cipolletti.

Por otro lado, en la arteria Vélez Sarsfield, los trabajos de limpieza avanzaron sobre los primeros 250 metros. De acuerdo con la planificación oficial, esta semana comenzarán las excavaciones en ese tramo tras el cumplimiento de las instancias técnicas requeridas.

Las características técnicas de las obras en cada cuenca

La intervención comprende tres cuencas de la ciudad, con diseños adecuados a la dinámica hidráulica de cada sector. En Vélez Sarsfield, se entubarán 626 metros del colector ubicado en la vereda mediante un conducto de hormigón armado de 1,70 metros de base por 1,90 metros de altura, sumado a drenes laterales, cordones cuneta y el reemplazo de ocho alcantarillas.

En el desagüe de calle Paso de los Libres, se entubará un tramo de 934 metros de canal con secciones variables, el cual se conectará directamente con la infraestructura existente en la Ruta Provincial 22.

Finalmente, en la zona de Naciones Unidas, se ejecutará un colector principal de 1.784 metros sobre la calzada, con punto de descarga en el colector Curri Lamuel y la incorporación de tres ramales secundarios circulares.