Se había cortado la tobillera y escapó de su casa: lo encontraron en la ciclovía y quedó preso

El hombre cumplía prisión preventiva domiciliaria por hurto. Fue interceptado durante una recorrida policial y la Justicia ordenó que quede detenido en una cárcel.

Un hombre que había escapado de su domicilio mientras cumplía prisión preventiva con tobillera electrónica fue detenido en Cipolletti. El procedimiento se realizó durante una recorrida de prevención del personal policial del Destacamento Manzanar .

El operativo tuvo lugar ayer por la tarde, cuando los efectivos circulaban por la calle General Paz y reconocieron al hombre, quien tenía antecedentes delictivos y era buscado luego de haberse quitado el dispositivo de monitoreo electrónico.

Según la información policial, el hombre cumplía prisión preventiva bajo la modalidad domiciliaria en una causa por hurto. Tiempo atrás, se había cortado la tobillera electrónica y escapado de la vivienda donde debía permanecer.

Tras identificarlo durante el patrullaje, los efectivos procedieron a detenerlo y lo pusieron a disposición del Ministerio Público Fiscal.

La Justicia ordenó la prisión preventiva efectiva

Luego de la detención, se realizó la audiencia judicial correspondiente, en la que se dispuso que el acusado continúe detenido bajo la modalidad de prisión preventiva efectiva.

De esta manera, el hombre dejó de cumplir la medida en su domicilio y quedó a disposición de la Justicia para avanzar con el proceso penal.

Entraron a robar a la sede municipal de Yrigoyen y Villegas, pleno centro de Cipolletti

Entraron a robar al edificio del Municipio de Cipolletti ubicado en la esquina de Villegas e Yrigoyen, pleno centro de la ciudad y frente a la Fiscalía. El blanco de los delincuentes fue la sede del área de Recaudaciones del Ejecutivo.

El hecho lo descubrieron esta mañana alrededor de las 7, cuando llegó el personal administrativo a comenzar sus labores diarias.

La Policía estuvo en el lugar y realizó las primeras diligencias de rigor. Durante varios minutos el plantel de trabadores debió permanecer en la vereda, lo que hizo suponer que se trataba de una protesta.

Según trascendió, los ladrones entraron tras romper un vidrio lateral que se encuentra detrás de un cerco de ligustrina.

Del interior de la oficina central falta un televisor de grandes dimensiones que estaba amurado a una de las paredes y dos CPU de computadoras, y algunas pantallas entre otros elementos aún no determinados, dado que se encontraban realizando el conteo final.

Además, en un sector por donde ingresaron los delincuentes encontraron tirada una pava eléctrica y otras cosas de uso cotidiano. Una de las empleadas indicó que no funcionó el sistema de alarmas.