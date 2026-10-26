Solidaridad para Zoe: su familia reúne fondos para que sus papás puedan acompañarla en Buenos Aires.

Zoe tiene 1 año y 3 meses y fue trasladada el viernes al Garrahan para recibir atención especializada. Su familia, del barrio Villarino de Cipolletti, organiza ventas y rifas para costear la estadía de sus papás.

Zoe tiene 15 meses y, según cuenta su familia, tiene "la sonrisa más linda del mundo". Hace menos de dos semanas, sus seres queridos recibieron la noticia que nadie quiere escuchar: la pequeña atraviesa un cuadro de salud muy complejo y, desde el viernes 23 de octubre , se encuentra en Buenos Aires para ser atendida de urgencia en el Hospital de Pediatría Garrahan.

Todo comenzó hace aproximadamente un mes, cuando a Zoe le detectaron dos manchas en las caderas. Los estudios posteriores confirmaron que se trataba de tumores. A partir de ahí siguieron los análisis de sangre, ecografías, radiografías, tomografías y resonancias.

Tres días después de ese primer diagnóstico, una tomografía mostró dos tumores más. Con cada nuevo estudio, los resultados empeoraban: nuevas tomografías revelaron que había tumores en las costillas y en la cabeza. Ante la gravedad del cuadro, los médicos comenzaron a hablar de una derivación al Garrahan .

"La pequeña ingresó al hospital de Cipolletti el 29 de septiembre y, desde entonces está sometida a estudios permanentes" cuenta su tía Milagros a LM Cipolletti.

Pese a la enorme cantidad de estudios realizados en la ciudad, ninguno logró determinar el tipo de tumor. Por eso, hoy no hay certezas sobre el tratamiento que necesitará ni sobre cuánto tiempo deberá permanecer en Buenos Aires.

Una familia que dejó todo para acompañarla

Zoe no cuenta con obra social. Sus papás viajaron con ella y ambos permanecerán a su lado en el Garrahan. Su mamá se dedicaba al cuidado de sus hijos y su papá trabajaba de manera informal, pero tuvo que dejar el empleo cuando la menor comenzó con los estudios, ya que no podía quedarse sola en ningún momento y debía estar acompañada de manera permanente en el hospital. En tanto, en Cipolletti quedó el hijo mayor, de 7 años, al cuidado del resto de la familia.

La solidaridad, el único sostén

Desde que se confirmó la derivación, tanto la familia materna como la paterna se organizaron para reunir fondos destinados a cubrir los gastos de estadía de los padres en Buenos Aires: venden comida y organizan sorteos y rifas. Sin ingresos fijos y con un tratamiento de duración incierta, la ayuda de la comunidad se vuelve fundamental.

Para colaborar es a través del alias RANQUEO.MP. El CVU es: 0000003100011856268335. La cuenta está a nombre de Abel Antonio Ranqueo.