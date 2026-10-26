Pronóstico semanal en Cipolletti: de jornadas agradables a lluvias y granizo

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas emitió el pronóstico extendido para Cipolletti del 26 al 31 de octubre, con variaciones térmicas e inestabilidad.

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) dio a conocer el reporte meteorológico detallado para la ciudad de Cipolletti , correspondiente a la semana que va del lunes 26 de octubre al sábado 31 de octubre de 2026 . El informe anticipa un panorama con temperaturas moderadas a cálidas durante los primeros días, vientos de intensidad variable y el retorno de las lluvias hacia la finalización de la semana.

Durante el transcurso de los días, los registros máximos oscilarán entre los 22 °C y los 29 °C , mientras que las mínimas nocturnas mostrarán valores fríos en el comienzo del período y marcas más templadas con el correr de las jornadas. Asimismo, se prevé un incremento paulatino de la inestabilidad que derivará en fenómenos meteorológicos de consideración.

El lunes 26 de octubre la jornada diurna se presentará inestable con una temperatura de 22 °C , acompañada por vientos del noreste a 28 km/h y ráfagas de 31 km/h . Por la noche, el cielo estará parcialmente nublado y se registrará un leve descenso térmico hasta los 4 °C , con viento del sudoeste a 21 km/h .

Para el martes 27, se prevé cielo mayormente despejado con una máxima de 25 °C y viento del sudoeste a 30 km/h. En el turno nocturno, las condiciones se mantendrán despejadas con una mínima de 6 °C, vientos a 27 km/h y ráfagas de hasta 48 km/h provenientes del sector sudoeste.

El miércoles 28 mostrará condiciones estables. Durante el día estará mayormente despejado con 25 °C de temperatura y vientos del sudeste a 25 km/h con ráfagas de 29 km/h. Hacia la noche, el termómetro marcará 6 °C, con cielo despejado y vientos del este a 19 km/h.

Inestabilidad en aumento y posibilidad de granizo

El jueves 29 de octubre retornarán las condiciones de inestabilidad. En horario diurno, la temperatura máxima alcanzará los 29 °C con vientos del este a 24 km/h. Durante la noche se mantendrá inestable con una mínima de 9 °C y ráfagas intensas del sudoeste que podrían alcanzar los 52 km/h.

El viernes 30 de octubre dará un leve respiro, presentando un día despejado con una marca máxima de 24 °C y viento del sudoeste a 20 km/h. En la noche, el cielo estará mayormente despejado, con una mínima más agradable de 19 °C y vientos calmos del este a 17 km/h.

Finalmente, el sábado 31 de octubre registrará un importante cambio en las condiciones climáticas. Durante la jornada diurna se esperan tormentas eléctricas, lluvias, chaparrones y probable caída de granizo, con una temperatura máxima de 28 °C y vientos del sudeste a 15 km/h. Hacia la noche continuarán las lluvias débiles y dispersas, con un posterior descenso térmico a 8 °C.