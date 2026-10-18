El tiempo en Cipolletti este domingo: cielo cubierto y viento antes de más días de lluvia

Para este domingo 18 de octubre , la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) anticipa una jornada con cielo completamente cubierto en la ciudad de Cipolletti . Será el anticipo de más días de lluvias y posibles tormentas eléctricas en la región.

Durante el domingo, la temperatura máxima alcanzará los 22 °C , acompañada por vientos del sector noreste a 28 km/h y ráfagas que llegarán a los 34 km/h .

Hacia la noche de esta misma jornada, la temperatura registrará un descenso fino hasta situarse en los 7 °C . Asimismo, se incrementará la intensidad de los vientos provenientes del noreste , los cuales circularán a 30 km/h y podrán alcanzar ráfagas de hasta 50 km/h . Este panorama anticipa el inicio de un período caracterizado por la inestabilidad en la región.

Lluvias y tormentas eléctricas para el inicio de la semana

El comienzo de la semana estará marcado por el regreso de las precipitaciones a la localidad. Para el lunes 19 de octubre, el pronóstico extendido indica la presencia de lluvias débiles y dispersas tanto durante el día como por la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 20 °C de máxima y los 6 °C de mínima, con vientos del noreste y ráfagas constantes de 41 km/h.

La inestabilidad se profundizará durante el martes 20, jornada en la que se prevén tormentas eléctricas, lluvias y chaparrones en horas diurnas, con una temperatura máxima de 24 °C y vientos del sector sudoeste a 20 km/h con ráfagas de 24 km/h. Durante la noche del martes, continuarán las lluvias débiles y dispersas, registrando una mínima de 8 °C y vientos del este a 16 km/h con ráfagas de 20 km/h.

El lunes amanece con lluvias en Cipolletti que se extenderán durante toda la jornada. Estefania Petrella

El miércoles 21 registrará un nuevo episodio de tormentas eléctricas, lluvias y chaparrones durante el día, momento en el cual la máxima descenderá a los 19 °C. El viento cambiará hacia el sector sudeste a 41 km/h con ráfagas de 45 km/h. Durante la noche, se mantendrán las lluvias y chaparrones aislados, mientras que la temperatura mínima caerá a los 3 °C, con ráfagas de viento del sudeste de hasta 50 km/h.

Descenso de la temperatura e inestabilidad hacia el final de la semana

El frío se intensificará hacia el jueves 22, día en que el cielo permanecerá completamente cubierto. La temperatura máxima apenas llegará a los 12 °C en horas diurnas, mientras que por la noche el termómetro marcará un piso de 2 °C. El viento soplará desde el sudeste a 33 km/h durante la jornada, atenuándose a 18 km/h hacia el final del día.

Finalmente, para el viernes 23, la AIC prevé un estado inestable en horas del día, con una paulatina recuperación de la temperatura máxima, la cual ascenderá a los 17 °C con viento del noreste a 14 km/h. Por la noche, el cielo retornará a la condición de cubierto, con una mínima de 7 °C y vientos del sector noreste a 21 km/h con ráfagas de igual velocidad.