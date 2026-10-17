Le robaron el auto en Cipolletti y meses después un dato clave permitió recuperarlo en Allen

La dueña aportó información que permitió a la policía encontrar al VW Gol en un domicilio de un plan de viviendas. Iniciaron actuaciones por encubrimiento.

En enero de este año robaron un auto Volkswagen Gol Power color gris de un inmueble de Cipolletti. Su dueña hizo la denuncia en la Comisaría 32 del barrio La Paz, y no tuvo más novedades del rodado hasta hace pocos días, cuando recibió información que indicaba que se encontraba en Allen .

La vecina amplió la denuncia y acercó el dato a la Policía, desde se encomendó a una patrulla para chequearlo, y efectivamente, encontraron el vehículo estacionado en un domicilio particular de las 48 Viviendas , un plan habitacional ubicado en la zona sur de la ciudad.

Tras dar intervención a la Fiscalía Descentralizada de Allen, se dispuso inicialmente que el vehículo permaneciera bajo custodia de un depositario judicial, mientras continuaban las actuaciones correspondientes. Finalmente, durante la tarde de este viernes 16 de octubre, y por disposición de la Fiscalía de Cipolletti, personal policial concretó el secuestro del automóvil en presencia de testigos, en el marco de la investigación por hurto automotor.

De esta manera, la intervención policial permitió localizar y poner a disposición de la Justicia un vehículo denunciado como sustraído, dando continuidad a las actuaciones judiciales correspondientes.

Embistió una ciciclista y dejó una moto abandonada

Durante la madrugada de este sábado, personal de la Subcomisaría 56° de Allen intervino en un siniestro vial ocurrido sobre calle Isidoro Maza, a unos 200 metros de la Ruta Nacional 22.

En el lugar, los efectivos encontraron a una ciclista de 40 años que había sido embestida por una moto Honda XR, cuyo conductor se dio a la fuga y dejó abandonado el rodado. La mujer presentaba dolencias en sus extremidades y fue trasladada al hospital local para recibir atención médica. Durante las tareas de verificación, el personal policial constató que la moto registraba un pedido de secuestro solicitado por la Fiscalía Nº 2 de Neuquén. La intervención permitió detectar la situación judicial del rodado y avanzar con las actuaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Se despertó justo

Este viernes a la madrugada, personal de la Comisaría 26° de Fernández Oro acudió a un domicilio de la calle Las Manzanas, tras tomar conocimiento del intento de robo de una moto del patio de la vivienda. El propietario escuchó ruidos mientras dormía y, al salir a verificar qué ocurría, observó a dos hombres que intentaban llevarse su rodado del patio delantero. Al advertir la presencia de los sospechosos, el hombre les gritó y ambos escaparon corriendo, sin lograr concretar el robo. Durante la huida, dejaron la moto tirada en el suelo. Los efectivos constataron que los individuos habían cortado las cadenas que sujetaban el portón de ingreso y abandonado en el lugar un cortacadenas de color azul. El rodado conservaba la traba de volante colocada, que no había sido forzada.