El vehículo presentaba varios faltantes y fue secuestrado de manera preventiva por la Policía de Río Negro. Las averiguaciones se extendieron a Neuquén, aunque hasta el momento no lograron localizar al titular.

La Policía de Río Negro encontró un auto abandonado en el ingreso a Cipolletti, aún no encuentran al propietario.

Un Chevrolet Corsa Classic fue encontrado abandonado durante la tarde del jueves en uno de los principales accesos a Cipolletti . El hallazgo motivó la intervención de efectivos policiales , quienes dispusieron el secuestro preventivo del rodado.

El procedimiento se desarrolló en inmediaciones de la rotonda de las rutas nacionales 22 y 151 , luego de que personal de Seguridad Vial advirtiera la presencia del automóvil sobre un espacio verde, sin ningún ocupante.

Tras recibir el aviso, efectivos de la Comisaría 4° de Cipolletti se trasladaron hasta el lugar para verificar las condiciones en las que se encontraba el vehículo y realizar las averiguaciones correspondientes sobre su procedencia.

El automóvil, de color gris, estaba ubicado en el sector conocido como El Fortín, un punto estratégico para la circulación vehicular entre Cipolletti y Neuquén, por donde diariamente transitan miles de automovilistas de ambas provincias.

Estefania Petrella

Un auto abandonado y con varios elementos faltantes

Durante una primera inspección visual del rodado, los uniformados detectaron que el Chevrolet Corsa presentaba una serie de faltantes. Entre los elementos que no estaban en el vehículo se encontraban la batería, las alfombras y la rueda de auxilio.

Las condiciones en las que fue encontrado el automóvil motivaron una serie de averiguaciones por parte del personal policial, con el objetivo de establecer quién era su propietario y determinar las circunstancias en las que quedó abandonado.

En ese contexto, los efectivos consultaron los datos del Chevrolet Corsa Classic a través del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), una herramienta utilizada por las fuerzas de seguridad para acceder a información de interés policial.

Como resultado de esa consulta, los uniformados lograron establecer que el vehículo se encontraba registrado a nombre de un hombre con domicilio en la provincia de Neuquén, por lo que solicitaron la colaboración de la fuerza vecina.

Hasta el momento, la información difundida sobre el procedimiento no permite establecer si el automóvil había sido sustraído previamente, ni tampoco determinar quiénes fueron los responsables de dejarlo en el espacio verde del acceso cipoleño.

Estefania Petrella

La búsqueda del propietario se trasladó a Neuquén

Con los datos obtenidos mediante el sistema de consultas, el personal de la Comisaría 4° dio aviso a la Policía de Neuquén, que realizó distintas averiguaciones para intentar dar con el titular del vehículo abandonado.

Las diligencias incluyeron consultas en los barrios Oficiales y Suboficiales, aunque los resultados fueron negativos. Los efectivos no lograron localizar al hombre que figura como propietario del Chevrolet Corsa Classic en los registros consultados.

Ante la imposibilidad de contactar al titular y teniendo en cuenta las condiciones en las que se encontraba el automóvil, las autoridades resolvieron retirarlo del lugar y trasladarlo hasta una dependencia policial de la ciudad.

De esta manera, el Chevrolet Corsa quedó alojado en la sede de la Comisaría 4° de Cipolletti, en calidad de resguardo preventivo, a la espera de que se pueda localizar a su propietario y esclarecer lo sucedido.